Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 11 Eylül

AKREP: GİRDİĞİ BİR ORTAMDA, GÜÇLÜ BİR KİŞİNİN İLGİSİYLE KARŞILAŞACAK

ASLAN: UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİNİZ İŞ FIRSATI KARŞINIZA ÇIKABİLİR

YAY: KAPALI KUTULARIN KİLİTLERİNİ AÇACAK BİR HABER ALMASI MÜMKÜN

OĞLAK: ŞOKE EDİCİ, MUTLU, BOL SÜRPRİZLİ HABERLERE AÇIK BİR GÜN

koç burcu

Pazar gününe muhteşem enerjilerle başlıyoruz. Güneş ve Uranüs arasındaki muhteşem üçlü bugün bizlere finansal konularda ve maddi konularda şaşırtabilir. Maddi konularda muhteşem haberler aldığınız bir gün sizleri bekliyor. Hiç beklemediğiniz yerlerden finansal destekler karşınıza çıkabilir ve dünyevi sahip olduklarınız konusunda harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca bugün sizlere maddi desteklerin kapısını aralayacak yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

boğa burcu

Evren bugün sizleri şaşırtmaya devam edecek mucizelerin olduğunu bir kez daha inandığınız bir gün olacak. Doğaçlama yaşadığınız bir gün ve doğaçlama sürprizlerle karşılaştınız bir gün sizlerle olacak. Bugün yeni insanlar tanıyabilirsiniz ve bu insanlar sizlere muhteşem iş imkanları ve kariyer fırsatları sunabilir ve bu fırsatlar sizleri mutlu edebilir. Maddi anlamda gelirlerinize gelirler katabilirsiniz Ayrıca bugün etrafınızdaki insanlar size küçük sürprizler yapabilir ve sizleri mutlu edebilir.

ikizler burcu

Ruhsal anlamda aydınlanma yaşadığınız ve kendinizi çok huzurlu hissettiğiniz bir gün olacak. Bugün yakın çevrenizden bir kişi ile bir araya gelebilir ve doğaçlama kısa seyahatler yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz bu seyahatlerde manevi açıdan huzurun mutluluğu bulduğunuz ve içsel anlamda kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir gün olacak. Bugün tanıştığınız ve görüştüğünüz yeni insanlara dikkat edin bu insanlar sizleri spritüel anlamda hisleriyle alakalı güzel mesajlar verebilir karşınızda spritüel anlamda çok ilginç kişiler çıkabilir. Manevi değeri yüksek insanlar, kalp gözü açık insanlarla bir araya gelebilirsiniz.

yengeç burcu

Arkadaşlıklar, dostluklar, sosyalleştiğiniz ortamlarda sürpriz gelişmeleri açık bir gün diyebilirim. Girdiğiniz her ortamda bugün arkadaşlarınızın arkadaşı vasıtasıyla tanışacağınız yeni kişiler hayatınızda önemli roller oynayabilir. Bu kişiler iş ve kariyer alanında size güzel fırsatlar sunabilir. Ayrıca bugün bir dostunuz arkadaşınız sizlere teknolojik bir hediye alarak yüzünüzü güldürebilir. Belki de uzun zamandır istemiş olduğunuz teknolojik bir aleti bugün bir arkadaşınız vasıtasıyla alarak evrene teşekkür edeceksiniz.

aslan burcu

Kariyeriniz konusunda sürprizlere açık bir gün diyebilirim. Belki de uzun zamandır beklemiş olduğunuz bir iş projesi ya da hiç beklemediğiniz bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir bugün. Geleceğe yönelik planlarını tekrardan yüzünüzü güldürecek ve evrenin mucizelerine inanmış olacaksınız. Ayrıca ev aile yuva ebeveynlerden gelecek olan destekler bugün sizleri mutlu edebilir. Belki uzun zamandır görmediğiniz bir akrabanızın sürpriz bir ziyareti sizleri mutlu edebilir. Belki de aile içinde göbek bağınız olan bir kişinin almış olduğu bir hediye sizleri sevindirebilir.

başak burcu

Uzaktaki sevdiklerimizle yakınlaştığımız bir gün olacak. Uzun zamandır görmediğiniz bir akrabanız ya da evliyseniz eşinizin tarafından akrabalarla bağlantılı sürpriz gelişmelere açık bir gün. Ayrıca bugün planlanmayan ufak bir hafta sonu kaçamağı sizleri mutlu edebilir. Gittiğiniz gördüğünüz her yerde sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz yine beklemiş olduğunuz yüksek eğitim öğretimle alakalı konularınız varsa bugün bunlarla alakalı güzel haberler aldığınız bir gün olacak.

terazi burcu

Bugün maddi konularda ve finansal konularda sürpriz gelişmeleri açık bir gün sizleri bekliyor. Güneş ve Uranüs arasındaki muhteşem üçlü özellikle eşinizin parası ortağınızın parası konusunda yüzünüzü güldürebilir. Eşinizden ya da başkalarından beklemiş olduğunuz uzun zamandır alamadığınız maddi bir beklenti bugün bir anda gelerek sizleri sevindirebilir. Yine miras nafaka alım satım gibi durumlardan güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

akrep burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri ve ortaklaşa işler konusunda sürprizlere açık bir gün sizleri bekliyor. Bugün eşiniz sizi şımartabilir, belki de uzun zamandır beklediğiniz o muhteşem hediyeyi alarak sizleri sevindirebilir. Partneriniz var ama hala bir evlilik teklifi gelmedi diyorsanız belki bununla alakalı bugün sürpriz gelişmeler olabilir. Bekar bir akrep burcu iseniz bugün girdiğiniz ortamlarda hiç beklemediğiniz dünyevi açıdan güçlü bir kişinin ilgisini üzerinizde hissedebilirsiniz. Aşk konusunda sürprizlere açık bir gün sizleri bekliyor.

yay burcu

Yakın çevrenizdeki kişilerle alakalı mutlu haberler aldığınız bir gün olacak. Belki de göbek bağınız olan bir kişinin yaşamış olduğu sağlık sorunu ile ilgili güzel gelişmeler gündeme gelebilir ve sizleri mutlu edebilir. Ayrıca üzerinde çalışmış olduğunuz bir iş projesi fakat bir türlü çözümü ulaşmayan bir durum varsa bu durum konusunda kapalı kutuların kilitlerini açacak bir haber alabilirsiniz. Bugün hem sağlık konularında hem de gündelik yaşamınızda çözemediğiniz konularda hatta imkansız dediğiniz ne varsa bu konularda mutlu ve sizleri şaşırtan güzel haberler aldığınız bir gün olabilir.

oğlak burcu

Şoke edici, mutlu haberlere açık bir gün. Güneş ve Uranüs arasındaki muhteşem üçlü özellikle sizleri şaşırtacak güzel gelişmeleri karşınıza getiriyor. Belki de göbek bağınız olan birisinin bir bebek haberi sizleri çok mutlu edebilir. Eğer ki bekarsınız yıldırım aşklarına inanır mısınız bilmiyorum ama bugün girdiğiniz ortamda hiç beklemediğiniz bir kişinin ilgisi alakası ayaklarınızı bir anda yerden kesebilir. Yeteneklerinizi, hobilerinizi kullanarak ve sanatsal konularda sizleri şaşırtan hoş sürprizlere açık bir gün diyebilirim.

kova burcu

Evim evim güzel evim beni şaşırtan mutlu eden Evim diyeceğiniz bir gün diyebilirim. Aile içerisinde yaşanacak olan mutlu ve şok edici haberler sizleri sevindirebilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz göbek bağınız olan birisi pat diye karşınıza gelebilir. Ayrıca gayrimenkul işleri istemiş olduğunuz bir ev bir taşınma olayı ve yerleşim yeri ile alakalı bir değişiklikler konusunda beklentileriniz bugün evren tarafından duyulabilir ve sizleri mutlu edebilir. Aile içerisinde ilgilendiren ve sürpriz gelişmelere açık olan harika bir gün sizleri bekliyor

balık burcu

Cümlelerin sihrine inanır mısınız? Bugün bence inanacaksınız uzun zamandır istediğiniz fakat bir türlü fırsat bulamadığınız dünyevi bir konu konusunda sürpriz gelişmelerin yaşandığı bir gün olacak. Belki de istemiş olduğunuz o araba mal mülk konusunda güzel bir fırsat yakalayacak ve bu konuda sevineceksiniz. Bugün yakın çevre eş dost kardeşler yakın akrabalardan güzel destekler alacak. Ve hiç beklemediğiniz şaşırtıcı durumlar içerisinde sürpriz gelişmelere açık olacaksınız. Evrenin tekrardan sizi duyduğunu hissedecek ve mucizelerin hala var olduğuna inandığınız bir gün olacak.