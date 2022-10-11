Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 11 Ekim

BOĞA: KARİYER ALANINDA YARIM KALAN TÜM İŞLERİ TAMAMLAYACAK

OĞLAK: YENİ BAĞLANTILAR VE YENİ ANLAŞMA FIRSATLARI KAPIDA

AKREP: İÇ HESAPLAŞMA YAŞAYIP, KORKULARINDAN ARINACAĞI GÜNLER

KOVA: MACERACI RUH HALİ ÖN PLANA ÇIKACAK, SEYAHATE GİDEBİLİR

Koç burcu

İletişimsel Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yapıyor ve siz Koç burçlarının 7. evini hızlandırıyor. Ortaklaşa işler, evlilikle alakalı konular, ikili ilişkiler, hukuksal konularda 29 Ekim'e kadar daha adilce, daha dengeli düşündüğümüz bir süreçte olacağız. Hayatımızdaki kişiyle konuşamadığımız, üzerinden gelemediğimiz her türlü enerjiyi konuşacak ve dile getirmeye başlayacağız.

Boğa burcu

Haberci Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yapıyor ve sizlerin 6. evine yerleşiyor. Kariyer ve iş hayatında yarım bıraktığımız bütün işleri tamamlamaya başlıyoruz. 29 Ekim'e kadar hem özel hayatımızda, hem de kariyer hayatımızda sürekli ertelemiş olduğumuz her türlü enerjiyi ön plana çıkartacağız. Bu süreçler içerisinde organizasyon gücünüz oldukça kuvvetli olacak altından kalkamayacağınız hiç bir iş kalmayacak.

Ikizler burcu

Bugün yöneticiniz Merkür Terazi burcuna geçiş yaparak sizlerin 5. evine yerleşiyor. 29 Ekim'e kadar aşk ve ilişkiler, hayattan keyif aldığımız konular ve çocuklar ile olan iletişimimizin ön plana çıktığı süreçlerde olacağız. Aşk hayatınızda konuşamadıklarınızı konuşmaya başlayacaksınız, tatlı diliniz ile çözemeyeceğiniz hiçbir şey kalmayacak.

Yengeç burcu.

Haberci Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yaparak siz yengeç burçlarının 4. evine yerleşiyor. 29 Ekim'e kadar yaşam alanınız, ev, aile, yuva, ebeveynler ile olan ilişkilerinizde daha dengeli iletişimler içerisinde olacaksınız. Ayrıca bu süreçte evinizi güzelleştirme fikirleri ortaya çıkabilir ve yeni eşyalar almak isteyebilirsiniz.

Aslan burcu

Haberci merkür bugün Terazi burcuna geçiş yaparak siz aslan burçlarının üçüncü iletişim evine geçiş yapıyor. 29 Ekim'e kadar yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalar ile olan ilişkilerinizde daha dengeli daha keyifli ve heyecan verici enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Geleceğe yönelik planlarınızı paylaşmak ve yakın çevrenizden yeni fikirler edinmek için oldukça güzel bir süreç diyebilirim.

Başak burcu

Yöneticiniz Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yaparak siz Başak burçlarının ikinci evine yerleşiyor. 29 Ekim'e kadar finansal konularda ve maddi gelir ve giderlerini konusunda daha dengeli adımlar atmak isteyecek ve gelirlerimizi nasıl yükseltirim diye yeni fikirler içerisinde olacaksınız. İş hayatınızın dışında farklı maddi kaynaklar arama isteği ortaya çıkabilir. Maddi konularda sizleri destekleyen adımlar içerisinde olacak ve sonucunda hedefinize doğru yol alacaksınız.

Terazi burcu

Haberci Merkür bugün yeniden sizlerin burcuna geçiş yapıyor 29 Ekim'e kadar öncelikleriniz ön plana çıkıyor olacak. Dışarıdaki görünümünüz konusunda yeni fikirler edinmek ve kendinizi değiştirmek adına bir takım adımlar atmak isteyebilirsiniz. Ayrıca iş ve kariyer alanında geleceğe yönelik yeni projeler içerisinde olabilir, yeni anlaşmalar yapabilir ve imzalar atabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda da şanslı olduğunuz bir süreç diyebilirim.

Akrep burcu

Haberci Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yaparak sizlerin 12. içgörü evinize yerleşiyor. 29 Ekim sizlerin burcuna geçiş yapana kadar. Bilinçaltınızda sizi rahatsız eden sizi üzen mi, aşağıya çeken her türlü konuyu gündeminizde taşıyor olacak. Bu süreçler içerisinde bilinçaltınızı korkutan hangi enerji varsa ortaya çıkabilir ve bilinçaltı temizlik yapmak isteyebilirsiniz. Sürekli iç dünyanızda konuştuğunuz fakat kimseye söyleyemediğiniz korkularınızla yüzleşecek ve bu korkularınızdan bu süreç içerisinde aramış olacaksınız.

Yay burcu

Haberci Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yaparak siz yay burçlarının 11. topluluk evine yerleşiyor. 29 Ekim'e kadar hayalleriniz ve ideallerinize doğru yol almak isteyebilirsiniz. Ayrıca işinizi geliştirmek adına yeni bir web sitesi kurmak ve sosyal medyayı kullanarak muhteşem adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bu süreçlerde yeni dostluklar ve yeni arkadaşlıklar kurabilir ve hayatımıza giren insanlardan muhteşem destekler bulabilirsiniz.

Oğlak burcu

Haberci Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yaparak siz oğlak burçlarının 10. kariyer evine yerleşiyor olacak. Kariyer ve iş hayatınızda 29 Ekim'e kadar parlama zamanı. Yeni anlaşmalar, işinizi geliştirmek adına yeni bağlantılar içerisinde olabilirsiniz. Ayrıca bu süreçlerde patronlar, müdürler ve çalıştığınız ortamdaki kişilerden fikirsel anlamda harika destekleri alabilir ve kendinizi çok güzel bir şekilde etrafınıza ifade edebilirsiniz.

Kova burcu

Haberci Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yaparak siz kova burçlarının 9. evine yerleşiyor olacak. 29 Ekim'e kadar kendinizi geliştirmek adına Yeni eğitimlere katılmak isteyebilir uluslararası işler ticari girişimler içerisinde muhteşem adımlar atabilirsiniz. Ayrıca maceracı ruh halimiz ortaya çıkacağı için bu süreçlerde yeni yerler keşfetmek ve seyahatlere çıkmak için uzaktaki akrabalarınıza bir araya gelmek için yeni fikirler içerisinde de olabilirsiniz.

Balık burcu

Haberci Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yaparak siz balık burçlarının 8. evine yerleşiyor olacak. 29 Ekim'e kadar borçlar, krediler, ödemeler, miras, nafaka ve hukuksal konularınızda yeni yollar arayışları içerisinde olacaksınız. Ayrıca bu süreç nerede eşinizden, ortağınızdan ya da hiç beklemediğiniz insanlardan finansal ve maddi destekler, güzel fırsatlar sizleri bulabilir.