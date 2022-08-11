Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 11 Ağustos

BAŞAK: İŞ YERİNDE UMMADIĞINIZ FIRSATLAR KARŞINIZA ÇIKACAK

YAY: AŞK KONUSUNDA EN ŞANSLI GÜNLERE GİRİŞ YAPIYOR

ASLAN: 'ARTIK GELMEZ' DEDİKLERİNİZ ANİDEN KAPINIZI ÇALABİLİR

KOÇ: GİRDİĞİNİZ HER ORTAMIN YILDIZI OLMAYI BAŞARACAKSINIZ

KOÇ BURCU...

Sevgili koç burçları... Bugün ay kova burcunda ve sizleri toplum önünde ön plana çıkarıyor. Kendinizi oldukça özgür hissedebilir ve sosyalleşmek isteyebilirsiniz, ekibiniz çalışma arkadaşlarınız ile bir araya gelerek her şeyin üzerinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Ayın jüpiter ile muhteşem desteği girdiğiniz her ortamda şans sizler ile olacak.

BOĞA BURCU...

Sevgili boğa burçları... Kariyer alanında harika enerjiler sizler ile olacak. Ay kova burcunda ekip çalışmalarında kendinizi iş alanında çok iyi göstereceksiniz. Çalışma arkadaşlarından övgüler alabilir ve mutlu hissedebilirsiniz. Ayrıca jüpiter desteği bugün sizler ile olacak. Ruhsal anlamda ve manevi yönde destekler alacak ve etrafınızdan gelecek yardımlar sizleri mutlu edecek.

İKİZLER BURCU...

Sevgili ikizler burçları... Bugün ay kova burcunda ve sizleri harekete geçiriyor. Kendinizi etrafınıza özgün bir şekilde ifade edecek ve düşünceleriniz ile etrafınızı kendinize hayran bırakacaksınız. Belki bir tatil düşüncesi yada bir yerleri keşfetme duygusu ortaya çıkabilir. Ayrıca bugün jüpiter destegi sizleri maddi anlamda mutlu edecek. Maddi bir fırsat sizleri bugün sevindirebilir.

YENGEÇ BURCU...

Sevgili yengeç burçları... Ay kova enerjisi sizleri başkalarından gelen kaynaklar konusunda destekliyor. Bugün eşiniz ortağınız ve beklemediğiniz yerlerden finansal destekler bulabilirsiniz. Miras nafaka alım satım konularında şanslı fırsatlar bulabilirsiniz. Ayrıca bugün jüpiter desteği kişisel iş projeleri konusunda sizlere şanslı fırsatlar sunacaktır.

ASLAN BURCU...

Sevgili aslan burçları... Ay karşıt burcunuz kova burcunda ve aşk, ilişkiler, evlilik ve ortaklaşa işler alanında harika enerjiler sizler ile olacak. Belki bu alanda bu dönemde ilahi adalet bulduğunuz bir süreç olacak. Beklenmeyeni beklediğiniz bir süreç sizleri bekliyor. Gelmez dedikleriniz gelebilir. Ayrıca jüpiter sizleri toplum önünde destekliyor ve kendinizi ifade etme konusunda fırsatlar yakalayacaksınız.

BAŞAK BURCU...

Sevgili başak burçları... Ay kova enerjisi sizleri sağlık konusunda uyarıyor dolunay öncesi sağlık konusunda lütfen dikkat edelim. Tansiyon ve kramplar konusunda, nörolojik rahatsızlıklar konusunda dikkat edilmesi gereken bir süreç diyebilirim. Fakat jüpiter desteği bugün iş alanında sizlere güzellikler sunacak ve şanslı iş fırsatlarını ayağınıza getirecektir.

TERAZİ BURCU...

Sevgili terazi burçları... "Bir gönül sayfası daha kapandı" demeden önce gözden geçirme günü, Ay kova enerjisi aşk ilişkiler ve yetenekleriniz konusunda sizlere bazı şeyleri tekrardan gözden geçir diyerek sesleniyor. Bu dönem "tadım yok" deseniz de, jüpiter desteği bir yolculuk ya da bir tatil etkinliğini gündeminize taşıyacak.

AKREP BURCU...

Sevgili akrep burçları... Evinizin soluğunu temizleme zamanı. Bugün ay kova enerjisi evde yapılacaklar listesini ortaya çıkarıyor. Ev aile yuva ve yaşam alanında tamamlanması gereken yarım kalan her şeyi tamamlamak isteyeceksiniz. Boya badana tadilat işleri bu dönem ön planda olacak. Jüpiter desteği de bugün krediler ödemeler konusunda şanslı enerjileri hayatınıza taşıyacak. Belki de ev araba istediğin o mülk senin olacak.

YAY BURCU...

Sevgili yay burçları... Bugün ay kova burcunda ve sizlerin iletişim evinde olacak. Yakın çevre, eş dost, kardeşler, kuzenler, akrabalar ile bağlantılı konular ön planda olacak. Bol bol kısa mesafeli yolculuklar yapacak ve kendinizi yakın çevrenize çok net şekilde ifade edeceksiniz. Ayrıca bugün jüpiter desteği sizleri aşk ve ilişkiler konusunda destekleyecek ve şanslı fırsatlar sunacak.

OĞLAK BURCU...

Sevgili oğlak burçları... "Para benim dostum" diyerek güne başlayın. Bugün ay kova burcunda ve finansal anlamda oldukça güzel bir gün. Emeklerinizin çabalarınızın meyvelerini topladığınız harika bir süreç sizleri bekliyor. Ayrıca jüpiter desteği sizleri sağlık konularında destekliyor. Sağlık sorunlarınız varsa şifalar bulacağınız bir gün diyebilirim.

KOVA BURCU...

Sevgili kova burçları... Ay burcunuzda ve kapanışa gidiyor. Dolunay öncesi arınma günü diyebilirim. 1 Şubat 2022 kova yeni ay enerjisinden bu yana hayatınızın her alanında ne gibi adımlar attıysanız bu dönem emeklerinizin karşılığını aldığınız bir dönem. Bugün jüpiter desteği de sizleri aşk ve ilişkiler konusunda şanslı kılacak. Aşk ilişkilerinin düzene girdiği bir süreçte olacaksınız.

BALIK BURCU...

Sevgili balık burçları... Bugün ay kova burcunda ve dolunay öncesi kapanış evinizde. Manevi anlamda huzur aradığınız bir gün diyebilirim. Rüyalara, hislere çok önem vereceksiniz. Ayrıca bugün görülen rüyalar sizlere spiritüel mesajlar verebilir. Bu yüzden rüyaları mutlaka not almaya özen gösterin. Jüpiter de bugün sizleri yuva alanlarınızda destekleyecek. "Evim evim güzel evim" diyecek ve huzuru evinizde bulmak isteyeceksiniz.