Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 10 Kasım

BOĞA: BİRİKİM VE YATIRIMLARLA İLGİLENECEĞİ BİR HAFTA OLACAK



AKREP: SAĞLIĞINA DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEM

KOVA: KENDİNE YENİ HOBİLER EDİNMESİ SÖZ KONUSU OLABİLİR

OĞLAK: EV İLE İŞ HAYATI ARASINDA GELGİTLİ DURUMLAR SÖZKONUSU

KOÇ BURCU...

Eşin ya da ortağın parasal ve maddi konularda hassasiyetler devam etse de duygusal anlamda yakın çevre kardeşler, akraba alanına daha yakın olabilir bu alanda bolca konuşma, yazma iletişim halinde olabiliriz ancak söz ve konuşmalarımıza hareketlerimize dikkat etmeliyiz.

BOĞA BURCU...

İlişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanında hassasiyetler devam etse de özellikle duygusal anlamda parasal ve maddi konulara eğilim olabilir, bu alanda bolca konuşma, yazma çizme olayları hareket getirebilir ancak bu alanda da sorunlu bir dönem olduğundan dolayı dikkatli olmak zorundayız, arkadaşlar alanından gelen destekler sevindirici olabilir.

İKİZLER BURCU...

Duygusal açıdan da kendilerini bastırılmış ve agresif bir yapıda bulabilirler aynı zamanda bu dönemde iş hayatında hassasiyetler devam etmektedir üst ve amirlerinden gelen yardımlar ile iş hayatında zorlanmalar azalabilir ancak bu dönem genel anlamda en çok zorlanan burçların başında geliyorlar

YENGEÇ BURCU...

Yengeç burçları için bu dönem özellikle duygusal ruhsal içsel anlamda oldukça karmaşık duygular içerisinde olabilirler aşk çocuklar hobi ve keyif evinde ise hassasiyetler devam etmektedir. Bu dönem en çok yardım gelen alan ise uzakta olan sevdiklerinden gelen yardımlar olacaktır ayrıca özellikle ortaklaşa parasal ve maddi anlamda zorluklarda devam etmektedir.

ASLAN BURCU...

Aslan burçları için bu dönem en çok zorlanacağı alan ev ve aile hayatı olmaktadır, sosyal alanlar ve arkadaşı alanlarında duygusal hassasiyetler önemli olmakla birlikte bu alanda zararda görebilirler o nedenle sosyal alanlarda iletişim konularına çok dikkat etmeliler. Bu dönem en çok fayda görecekleri alan ise ortaklaşa maddi konulardan gelen destekler olacaktır.

BAŞAK BURCU...

Bu dönem Başak burçları için hassasiyet gösterdikleri alan yakın çevre kardeşler alanıdır, duygusal anlamda ise kariyer hayatına önem verseler de bu alanda zorluklar ve mücadele içeren konular olmaktadır. Bu dönem en faydalı alan ise İlişkiler ortaklıklar ve evlilik hayatından gelen desteklerdir

.

TERAZİ BURCU...

Bu dönem terazi burçları için kendi parasal alanlarında olan zorluklar en hassas oldukları alandır, duygusal anlamda ise sorunlardan kaçmak için uzak yerlere gitmek isteyebilirler ancak bu alanda da zorluklar ve mücadele içeren konular vardır. Bu dönem kendilerine en çok fayda getirecek alan ise çalışma hayatından gelen desteklerdir

AKREP BURCU...

Bu dönem Akrep burçları için genel anlamda hassasiyetler ve sorunlar devam etmektedir duygusal anlamda başkalarından gelen maddi destek alanına ihtiyaçları olsa da bu alanda da sorunlar yorucu olabilir. Aynı zamanda bu dönem en mutlu olacakları alan ise aşk hayatı çocuklar hobi ve keyif alanıdır.

YAY BURCU...

Bu dönem yay burçları için içsel ve ruhsal anlamda zorluklar devam etmektedir. Aynı zamanda duygusal anlamda ilişkiler, evlilik ortaklık alanına yönelseler de bu alanda da zorluklar yorucu olabilir, ev ve aile hayatından gelen destekler çok önemli olacaktır.

OĞLAK BURCU...

Bu dönem oğlak burçları için en zorlu alan sosyal alanlar arkadaşlık alanı olabilir, bu alanda hassasiyetler devam etmektedir. Duygusal anlamda ise gündelik hayata ve çalışma alanına yönelme olsa da bu alanda özellikle iletişim sorunları yorucu olabilir, aynı zamanda bu dönem yakın çevreye kardeşlerden gelen destekler önemli olacaktır.

KOVA BURCU...

Bu dönem en zorlu alan kariyer hayatı ve sosyal sütü alanıdır, bu alanda hassasiyetler devam etmektedir, duygusal anlamda aşk çocuklar hobi, keyif evine yönelme olsa da bu alanda da zorluklar da olabilir. Parasal ve maddi anlamda elde ettikleri kazançlar sevindirici olabilir.

BALIK BURCU...

Bu dönem balık burçları için en zorlu alan uzak yerler, felsefi görüş ve düşünceler alanıdır, aynı zamanda bu dönem duygusal anlamda ev ve aile hayatına yönelme olsa da bu alanda da iletişim sorunları yorucu olabilir ancak genel anlamda bir korunma içinde olduklarından dolayı da pek de zarar görmeyebilirler.