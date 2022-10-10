Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 10 Ekim

Koç burcu

Bugün ikili ilişkiler Aşk ilişkileri konusunda dikkat edilmesi gereken bir gün. Gökyüzünde Venüs şiron karşıtlığı Bizleri ikili ilişkiler konusunda evlilikle alakalı konular hukuksal konular ve ortaklı Şu işler alanında zorlayabilir Bu yüzden gün genelinde bu alanlarda adımlar atarken dikkat etmemiz gerekiyor.

Boğa burcu.

Yakın çevre eş dost Kardeşler yakın akrabalar ile olan ilişkilerimizde yaralayıcı sözlerin ön plana çıktığı bir gün diyebilirim.Bugün ağzımızdan istemediğimiz laflar sözler cümleler çıkabilir ve özellikle Yakın çevremiz ile yapmış olduğunuz sohbetlerde tatsız durumlar gündeme gelebilir. Bugün sözlerimize daha dikkat etmemiz gerekiyor.

Ikizler burcu.

Ikili ilişkiler Aşk ilişkileri ve toplum ilişkileri konusunda dikkat etmemiz gereken bir gün diyebilirim. Bugün girdiğimiz ortamlar ve sosyalleş temiz alanlarda dostluklar arkadaşlıklar konusunda daha dikkat edilmesi gereken bir gün olacak. Sevdiğimiz dostlarımızdan hiç beklemediğimiz davranışlar ile karşılaşabiliriz.

Yengeç burcu.

Kariyer ve iş alanı patronlar müdürler çalıştığımız kişiler ile aramızda gergin enerjilerin ortaya çıktığı bir gün olabilir. Ayrıca ev aile yuva Ebeveynler ile alakalı konularda da hiç beklemediğimiz davranışlar bizlere yansıma yapabilir. Aslında gün genelinde iş hayatımızda yaşamış olduğumuz gerginliklere Ev hayatımıza yansıma yapabilir

Aslan burcu

Bugün fikir ve görüşlerimizi ortaya koyarken hiç beklemediğimiz tepkilerle karşılaşabiliriz. Özellikle Medya sosyal medya alanlarında fikir ve görüşlerinizi dile getirirken daha dikkatli olalım. Politik dini ve siyasi konular ile kimseyle tartışma olmaya Özen gösterelim. Aynı şekilde uzaktaki akrabalarımızı ile aramızda beklemediğimiz gerginlikler ortaya çıkabilir.

Başak burcu

Tutkuların başımıza sıkıntı yarattığı bir gün diyebilirim Bugün eşimizle partnerimiz ile aramızda karşılık sonucu tatsız durumlar ortaya çıkabilir. Ağzınızdan hiç beklemediğiniz laflar sözler çıkabilir ve sonucunda pişmanlık yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde ödemeler beklenen finansal konular yüzünden de gerginliklere açık bir gün diyebilirim.

Terazi burcu

Ikili ilişkiler Aşk ilişkileri evlilikle alakalı konular ortaklaşa iş alanlarında dikkat edilmesi gereken bir gün olacak. Eşiniz ya da partnerinizle aranızda istemediğiniz rahatsızlıklar ortaya çıkabilir Özellikle Eşinizin Ailesi Ya da sizin aileniz üçüncü bir şahıs yüzünden birtakım gerginlikleri açık bir gün diyebilirim bu yüzden daha dikkat edelim.

Akrep burcu

Hizmet ettiğimiz ya da bizlere hizmet eden kişiler ile bağlantılı gerginliklere açık bir gün olabilir. Bu yüzden kariyer ve iş hayatında bugün daha dikkat edilmesi lazım. Ayrıca gerilim baş ağrıları ve migren baş ağrılarına açık bir gün diyebilirim. Gün içerisinde ufak tefek Sağlık sorunlarına karşı dikkat ederim ve mümkünse stres sepetlerimizi yaşam alanına girmeden kapının önüne bırakalım.

Yay burcu

Aşk ve flört hayattan keyif aldığımız konular yeteneklerimiz ve çocuklar ile olan ilişkilerimiz konusunda yaralayıcı ve gergin enerjilerin ön plana çıktığı bir gün diyebilirim. Çocuklarınız varsa bugün çocuklarınız ile alakalı tatsız davranışlar canınızı sıkabilir. Ayrıca aşk ve ilişkiler konusunda gerginlikleri açık bir gün olduğundan bugün ilişkinizle alakalı daha dikkat etmeye Özen gösterin.

Oğlak burcu

Ev aile yuva alım satım gayrimenkul konuları konusunda gerginlikleri açık bir gün diyebilirim. Bugün eviniz ve yaşam alanınızda ait sorumluluklar biraz canınızı sıkabilir ve kendinizi sürekli yara alıyor musunuz gibi hissedebilirsiniz. Bu durum kariyer ve İş hayatınızda da yansıma yapabilir Bu yüzden üzerinde çalışmış olduğunuz işlerde çok verimli olamaya bilirsiniz. Gün genelinde motivasyonu düşürmeyelim ve işimize odaklanmaya çalışalım

Kova burcu

Mahallenizdeki yakınlarınız komşularınız Ev sahibi kiracılar ile olan ilişkilerinizde daha dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim. Gün içerisinde Hoş olmayan tatsız iletişimleri açık bir gün olacağından sözlerimiz anlamsız yargı dağıtabilir. Aynı şekilde bugün bir akrabanız ile aranızda ufak bir tartışma yaşanabilir. Kırgınlıklara başlatmadan önce tam olarak ne demek istediğini anlamaya çalışın.

Balık burcu

Dünyevî sahip olduklarımız finansal durumumuz maddi kazançlarınız İle bağlantılı gerginlikleri açık bir gün diyebilirim. Gün genelinde finansal beklediğimiz ne varsa karşı tarafla aramızda gergin iletişimler ön plana çıkabilir. Ayrıca banka tapu daireleri devlet daireleri ile bir takım işlerimiz varsa yine birtakım gerginliklere açık enerjiler içerisinde olabiliriz.