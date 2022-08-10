Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 10 Ağustos

KOÇ BURCU...

Sevgili koç burçları... Bugün Ay oğlak enerjisi kariyer alanında sizleri ön plana çıkarıyor. Bugün üzerinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş kalmayacak. Taş üzerine taş koyduğunuz bir gün diyebilirim. fakat güneş uranüs karesi sizleri kariyer konusunda şaşırtan durumlarla karşılaşılabilir. Beklenen bir iş projesi son anda ertelenebilir.

BOĞA BURCU...

Sevgili boğa burçları... Bugün ay oğlak enerjisi iş seyahatlerini gündeme taşıyabilir. Beklenmeyen bir iş yolculuğa çıkabilirsiniz. Ayrıca bu yolculuk sizlere bir tatil gibide gelebilir. bugün güneş uranüs karesi devrede olacak. Uzun yolculuklarda sizleri şaşırtan ve şok edici haberler almaya müsait bir gün. Özellikle baba tarafından akrabalar ile alakalı şok edici haberler gündeme gelebilir.

İKİZLER BURCU...

Sevgili ikizler burçları... Bugün ay oğlak enerjisi sizleri finansal konularda destekliyor. Maddi anlamda başkalarından destekler bulduğunuz bir gün. Eşiniz ortağınız anne babadan gelen maddi destekler bugün sizleri mutlu edebilir. Fakat güneş uranüs arasındaki kare enerjisi. Yakın çevrenizden birilerinin benzer sorunları ile karşılaşmanıza neden olarak sizleri şaşırtabilir.

YENGEÇ BURCU...

Sevgili yengeç burçları... Ay oğlak enerjisi sizleri aşk ve ilişkiler konusunda destekliyor. Eşiniz partneriniz ve ortaklaşa çalıştığınız kişilerden harika destekler alabilir ve mutlu olabilirsiniz. Fakat güneş ve uranüs arasındaki zorlu kare enerjiside, elde olmayan koşullar ve sağlık sorunlarını gündeme getirebilir.

ASLAN BURCU...

Sevgili aslan burçları...Bugün Ay oğlak enerjisi sağlık konusunda sorumlulukları gündeme taşıyor. Sizlerin yada aile bağınız olan kişilerin sağlık sorunları bugün gündemde olabilir. Dişler kemikler bugünde hassas durumda olacak. ayrıca burcundaki güneşiniz bugün uranüs ile zorlu bir kare enerjisinde. Aşk ev ilişkilerde şok edici olaylara açık bir gün diyebilirim.

BAŞAK BURCU...

Sevgili başak burçları... Bugün Ay oglak enerjisi sizleri aşk konusunda destekliyor. İlişkiniz varsa ilişkinin sorumluluklarını üzerinize almak zorunda kalabilirsiniz. partnerinizin anne ve babası ile alakalı konularda sorunlar sizlere yansıma yapabilir. Ayrıca güneş ve uranüs karesi bugün sizleri beklenmeyen durumlarda şaşırtabilir. Akrabalar arası bir sağlık sorunu haberi gündeme gelebilir.

TERAZİ BURCU...

Sevgili terazi burçları... Ay oğlak enerjisi sizleri ev aile yuva konusunda destekliyor. Evde cözümlenmesi gereken sorumluluklara çözümler bulduğumuz bir gün diyebilirim. Güneş uranüs karesi de bugün sizleri aşk konusunda şaşırtabilir. Bitmiş bir ilişki yada ilişkiniz konusunda sizleri şaşırtan gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

AKREP BURCU...

Sevgili akrep burçları... Ay oğlak enerjisi bugün sizleri iletişim konusunda destekleyecek. Yakın çevreniz ile mantıklı ve geleceğe yönelik konuşmalar yaparak kendinizi harika şekilde ifade etmiş olacaksınız. fakat güneş uranüs arasındaki zorlu kare etkiside bugün sizleri yuvanız konusunda şaşırtabilir. Ev hayatınızda sizden saklanan bir sır ortaya çıkabilir ve ciddi şekilde şaşırabilirsiniz.

YAY BURCU...

Sevgili yay burçları... Bugün ay oğlak etkisiyle finansal konularda sorumluluklar ön planda olacak. gelir giderleri düzene sokma ve ayağımızı yorganımıza göre uzatmak isteyeceğiz. Maddi anlamda bugün güzel gelişmeler sizler ile olacak. Tek sorun güneş uranüs karesi. Yakın çevreniz kardeşler kuzenler ile alakalı şaşırtıcı şok edici haberler alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU...

Sevgili oğlak burçları... Güne oldukça dinamik ve kendinizden emin başlayacaksınız. Motivasyon oldukça yüksek olacak ve gün içinde kariyer iş alanında harika adımlar atacaksınız. Bugün üzerinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş kalmayacak. Fakat güneş uranüs karesi devrede. Beklenmeyen şoke edici bir ödeme durumunda bugün sizleri şaşırtabilir.

KOVA BURCU...

Sevgili kova burçları. Eminim iki gündür çok gergin ve yorgunsun. Fakat bugün akşam saatleri biraz toparlanmaya başlayacaksın. Bugün gaz kaçıran o enerji vampirleri ile bir araya gelme. Bırak çıkmak isteyen hayatından çıksın gitsin. seni aşağı çeken her türlü enerjiyi bugün serbest bırakmaya niyet et ve bekle. Bugün gün içinde şaşırtıcı olaylara açıksın. Belkide kaçırdığın o iş projesi yada aşk hayatın altında gizlenen bir sır bugün seni çok şaşırtabilir.

BALIK BURCU...

Sevgili balık burçları... Bugün toplumsal konularda kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz. Girdiğiniz ortamlarda destekler bulacak ve muhteşem sunumlar yapacaksınız. Kendinizi toplum önünde ifade etmek için oldukça güzel bir gün diyebilirim. Tek sorun güneş uranüs karesi. Beklemediğiniz tatsız bir durum karşınıza çıkabilir. Bir dost arkadaşın ihaneti ile yüzleşmek zorunda kalabilirsin.