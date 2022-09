Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 09 Eylül

BOĞA: SOSYALLEŞTİĞİ HER ALANDA KENDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE İFADE EDECEK

YENGEÇ: GÖRDÜĞÜ, GİRDİĞİ HER ORTAMDA MANEVİYAT ENERJİSİYLE DOLACAK

ASLAN: UMUDUNU KESTİĞİ MİRAS YA DA ALIM SATIM KONULARINDA GELİŞME VAR

TERAZİ: TEVEKKÜL ÖN PLANDA OLACAK, MUCİZELER KALBİNİZDEN ÖPECEK

koç burcu

Balık burcundaki Dolunay öncesi şöyle biraz geri çekilmek ve etrafınızdaki olayları gözlemlemek istediğiniz bir gün. Kim dost, kim düşman, kim yanımda, kim değil bunları ayırt etmek isteyeceksiniz. Biraz inzivaya çekilmek, ruh bahçenizi şifalandırmak isteyeceksiniz. Meditasyon, olumlama, belki ufak bir tatil planı bugün ortaya çıkabilir ve sizleri destekleyebilir. Huzuru, şansı, kısmeti dualarınızda ve manevi enerjilerde bulduğunuz bir gün diyebilirim.

boğa burcu

Dolunay öncesi sosyalleştiğiniz ve girdiğiniz her ortamda maneviyatı hayatınıza çektiğiniz bir gün olacak. Dostluklar, arkadaşlıklar konusunda bir takım küslükler varsa bu konularda haksızlığa uğramış olduğunuz her türlü enerjiyi toparladığınız bir gün olacak. Sosyalleştiğiniz her alanda kendinizi çok daha güzel bir şekilde ortaya koyacak ve çok daha iyi hissedeceksiniz.

ikizler burcu

Dolunay öncesi kariyerinizle alakalı konular ön planda olacak. İdealleriniz, hayalleriniz ve beklentileriniz konusunda bugün manevi destekler alacaksınız. Belki patronlar, müdürler ve çalışma arkadaşlarından hiç beklemediğiniz alımlı sıcak yaklaşımlar bugün sizleri mutlu edecek.

yengeç burcu

Huzuru seyahatlerde bulduğunuz ve maneviyatı başka yerlerde aradığınız bir gün sizleri bekliyor. Küçük bir tatil planı ortaya çıkabilir ve bulunduğunuz alanın dışına kaçmak isteyebilirsiniz. Gittiğiniz, gördüğünüz, konuştuğunuz her ortamda evren bugün maneviyat enerjisiyle dolduracak sizleri. Ayrıca eğitim ve öğretimle alakalı konular akademik konularda ticari anlaşmalarda fedakarlıkların ön plana çıktığı bir gün olacak.

aslan burcu

Finansal anlamda ve maddi konularda ilahi adalet dağıtan bir gün diyebilirim. Eşiniz ortağınız ya da partneriniz maddi anlamda hangi adaletsizliğe uğradıysan bugün ilahi adalet enerjileri ön plana çıkacak ve yüzünüzü güldürecek. Yine bugün hiç beklemediğiniz yerlerden hatta umudunuzu kesmiş olduğunuz miras, alım satım gibi konulardan güzel fırsatlar yakalayacak ve mutlu olacaksınız.

başak burcu

İkili ilişkiler, ortaklaşa işler, evlilikle alakalı konular ve hukuksal konularda ilahi adalet bulduğunuz bir gün olacak. Bugün eşinizden ya da partnerinizden daha çok ilgi bekleyebilir ve aradığınız ilgiyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Aşk hayatınızda ve aşk hayatınızı ilgilendiren ailevi konularda ne gibi haksızlıklara uğradıysanız bunları gündeme getirebilir ve çözüme ulaştırabilirsiniz. Ayrıca ortaklaşa işlerde hukuksal konularda ve danışmanlık hizmetleri konusunda oldukça güzel destekleyici enerjiler sizleri ile olacak.

terazi burcu

Yarım kalan işlerinizi tamamlamak istediğiniz bir gün. Fakat hizmet ettiğiniz ya da sizlere hizmet eden kim varsa adaletsizliğe uğradığınız bir takım durumlar varsa bunların da gündeme geldiği ve hakkınızın yenildiği alanlarda hakkınızı aradığınız ve bulduğunuz bir gün olacak. Sağlıksal konularda şifalar bulduğunuz sizlerin ya da sevdiklerinizin sağlığını ilgilendiren konularda mutlu olacağınız enerjilerle karşılaşacaksınız. Tevekkül ve teslimiyet ön planda olacak ve sonucunda mucizeler kalbinizden öpecek diyebilirim.

akrep burcu

Aşk, ilişkiler, hobileriniz, yetenekleriniz konusunda oldukça güzel gelişmelerin yaşandığı bir gün diyebilirim. Aşk hayatınızda kaybetmiş olduğunuz o romantizm, tutku dolu enerjileri tekrar yakalayabilir ve partnerinizden beklemiş olduğunuz o ilgiyi bulabilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanarak kendinizi iş hayatınızda ön plana çıkarabilir ve manevi destekler alabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onların duygusal ihtiyaçlarını duyduğunuz bir gün olacak.

yay burcu

Ev, aile, yuva, gayrimenkul ile alakalı konularda ön plana çıktığımız bir gün ortaya çıkıyor. Aile içerisinde, yaşadığınız yerde ve aynı çatı altında yaşadığınız kişilerle aranızda küskünlük, kırgınlık gibi durumlar varsa bunları çözümlemek adına oldukça güzel bir gün diyebilirim. Yaşadığınız yerde 'kimse beni anlamıyor, aile içinde herkese en büyük fedakarlığı ben yapıyorum' diyorsanız bugün göbek bağınız olan aile bireyleriniz sizi anlayacak ve yapmış olduğunuz fedakarlıkların farkında olduklarını size hissettirecekler.

oğlak burcu

Yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalarla duygusal bağlarınızın güçlendiği bir gün sizleri bekliyor. Yakın çevrenizde bir araya gelebilir, varsa kırgınlıklar, küslüklere son verebilirsiniz. İletişiminizi ön plana çıkartabilir, yaşanan tatsız durumlar üzerine konuşabilir ve kırgınlıkları toparlayabilirsiniz. Ayrıca kısa seyahatler, yolculuklar yapabilir ve bu seyahatlerde manevi güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Evren bugün sizleri duyuyor, lütfen evrene güzel enerjiler gönderelim.

kova burcu

Balık burcundaki Dolunay öncesinde finansal konuların ön plana çıktığı ve maddi konularda ilahi adalet bulduğunuz bir gün olacak. Geçmiş 6 aydır maddi konuda hangi durumlarda haksızlığa uğradıysan bu olayların ve kişilerin karşına gelip adalet aradığı bir gün sizi bekliyor. Fakat önümüzdeki 15 günde maddi konularda, özellikle yatırımlarınız konusunda dikkat edilmesi gerekiyor. Alacağınız mülkler konusunda daha iyi araştırmalar yapın ve ona göre adımlar atmaya çalışın.

balık burcu

Burcunuzda gerçekleşecek Dolunay öncesinde kendinizi biraz duygusal hissedebilirsiniz. Duygusal enerjiniz de sizleri görünümünüz konusunda yeniliklere sürükleyebilir. Bugün fiziksel anlamda bir takım değişiklikler yapmak isteyebilir, belki dış görünümünüz konusunda bir stil değişikliği ya da kendinizi güzelleştirmek adına harika adımlara atmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkiler, aşk konusunda ve birebir ilişkileriniz konusunda oldukça güzel enerjileri hayatınıza çektiğiniz ve partneriniz tarafından romantik duygularla sarıp sarmalandığınız bir gün olacak.