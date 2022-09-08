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Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 08 Eylül
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08 Eylül 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 09:00:00

Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 08 Eylül

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Aşkın Şengün yorumuyla 08 Perşembe Salı günlük burç yorumları...

BALIK: İÇ DÜNYANIZDA SİZİ ÜZEN YIPRATAN TÜM KONULAR GERİDE KALACAK

TERAZİ: YENİ BAŞLANGIÇLARA AÇIK BİR GÜN, SÜRPRİZ TANIŞMALAR OLABİLİR

KOÇ: BEKLENEN FİNANSAL DESTEKLERİN BİR ANDA KARŞINIZA ÇIKMASI MÜMKÜN

YENGEÇ: BANKA, BORÇ, KREDİ ÖDEMELERİNDE ŞANSLI FIRSATLAR KAPINIZDA

koç burcu

Bugün girdiğiniz ortamlar, arkadaşlar, ortak bir ideali paylaştığınız gruplar konusunda ön plana çıktığınız bir gün. Ayrıca kariyer konusunda beklediğiniz finansal destekler konusunda güzel gelişmelerin yaşandığı bir gün olacak. Bugün çalışma ortamınızdaki arkadaşlarınızın sorumlulukları sizlere yansıma yapabilir ve bu durum sizlerde ufak bir gerginliğe neden olabilir. Fakat girdiğiniz ortamlarda sosyalleştiğiniz alanlarda oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor.

boğa burcu

Kariyer konusunda toplum içerisinde başarınızın ön plana çıktığı bir gün sizleri bekliyor. Geleceğe yönelik iş hayatında güzel adımlar atabilirsiniz. Yolunuzda ilerlerken sorumluluklarınızı fazlasıyla ele almak isteyebilirsiniz. Bugün ortamda çalıştığınız kişiler ve üstlerinizden güzel destekler alacak ve mutlu olacaksınız.

ikizler burcu

Yüksek eğitim ve öğretimle alakalı konular yabancılar, yurt dışı bağlantılı işler, medya basın yayıncılık yolculuklarınız konusunda şanslı olduğunuz bir gün sizleri bekliyor. Yüksek eğitimle alakalı çok güzel adımlar atabilir, işinizi geliştirmek adına güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca ticari girişimler ve uluslararası işler konusunda da harika anlaşmaların ön plana çıktığı bir gün olacak.

yengeç burcu

Borçlar, sigortalar, krediler, ödemeler, miras, nafaka gibi durumlar bu alanlarda oldukça şanslı olduğunuz bir gün sizleri bekliyor. Banka, borç kredi, devlet ödemeleriniz varsa bugün şanslı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Eşinizden, ortağınızdan ya da hiç beklemediğiniz yerlerden maddi imkanlar bugün yüzünüzü güldürebilir.

aslan burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri ve hukuksal konularda şans ve mutluluğun yüzünüze güldüğü bir gün olacak. Bugün eşinizden, partnerinizden hiç beklemediğiniz güzel sürprizler karşınıza çıkabilir. Ayrıca ortaklaşa çalışmış olduğunuz kişilerden güzel destekler alabilir ve kariyer konusunda şanslı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hukuksal konular, avukatlar, mahkeme salonlarından müjdeli haberler bugün yüzünüzü güldürebilir.

başak burcu

Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlamak, günlük işleriniz konusunda güzel fırsatlar yakalamak, sağlığınızla ilgilenmek, eğitim öğretim akademik konular konusunda güzel gelişmeler ve fırsatlar yakalamak için oldukça harika bir gün sizleri bekliyor. Gün içerisinde negatif insanlardan uzaklaşacak ve bütün işlerinizi rahatlıkla tamamlayacaksınız. Belki biraz yorulabilir fakat sonucunda mutlu olacaksınız.

terazi burcu

Bugün yeni başlangıçlara açık bir gün kendinizle alakalı yeni düşünceler içerisinde olabilirsiniz kendinizi şımartmak Belki bir hediye almak gibi düşünceler ortaya çıkabilir. Eğer ki bekarsanız bugün yeni tanışmaları açık bir gün. Yeteneklerinizi kullanarak iş hayatında ön plana çıkacak ayrıca yine kıvrak zekanızı kullanarak borçlar ödemeler konusunda güzel fırsatlar yakalayacaksınız.

akrep burcu

Ev, aile, yuva, gayrimenkul konuları ön planda olacak. Bugün evinizi ilgilendiren konularda güzel fırsatlar yakalayacak, aile içinden güzel destekler alacaksınız. Bu da destekler, ikili ilişkiler, aşk ilişkinize ve iş hayatınıza da yansıma yapacak. Kendinize çok daha iyi hissedeceksiniz ortaklaşa çalıştığınız kişilerle aranızda güzel gelişmeleri olabilir. Belki yeni bir ortaklaşa sizleri mutlu edebilir.

yay burcu

İletişimsel konuların ön plana çıktığı bir gün, hiç beklemediğiniz bir yolculuk karşınıza çıkabilir. Eğitim, anlaşmalar, yakın çevre, eş dost kardeşlerle olan ilişkilerinizde yoğun bir gün sizleri bekliyor. Bugün küslükleri tatlıya bağlamak için oldukça güzel bir gün diyebilirim. İş seyahatleri eğitim öğretimle alakalı konularda da güzel fırsatlar yakalayacak ve uluslararası işleriniz konusunda da harika adımlar atacaksınız.

oğlak burcu

Finansal konular ve maddi konular bugün ön planda olacak beklemediğiniz yerlerden maddi anlamda çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Belki işinizin dışında farklı bir iş teklifi gelirlerinizde artışlar ortaya çıkabilir spekülasyon kazançlar borsa, altın, döviz gibi durumlardan yüzünüzün güldüğü bir gün olacak. Ayrıca bir alım satım olayı bugün çözümlenerek yüzünüzü güldürebilir.

kova burcu

Kişiliğinizin de önceliklerinizin ön plana çıktığı bir gün bugün hayatınızın genel gidişatı konusunda önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. Kendinizi yenilemek, dış görünümünüzü daha iyi bir hale getirmek isteyebilirsiniz. Ev, aile, yuva konularında biraz gerginliklere açık olsa da bugün genel anlamda sizleri mutlu eden güzel gelişmeler etrafınızda olacak.

balık burcu

Psikolojiniz üzerinde çalıştığınız bir gün sizleri bekliyor. Bugün başkalarının ne istediği önemli değil 'Ben ne istiyorum?' diyeceksiniz. İç dünyanızdan ruh bahçenizde sizi üzen, yıpratan her türlü konuyu ele alacak ve bu enerjilerden kurtulmak isteyeceksiniz. Yakın çevre, eş dost kardeşlerle olan ilişkilerimizde bugün biraz daha dikkat edelim. İletişimsel sorunlar ufak tatsızlıklara neden olabilir.


Etiketler : Uzman Astrolog Aşkın Şengün günlük burç yorumları - 08 Eylül Bugün burçları neler bekliyor?
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