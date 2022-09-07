Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 07 Eylül

İKİZLER: BUGÜN DAHA AZ KONUŞUP DAHA ÇOK İŞ YAPMAK İSTEYECEKSİNİZ

YENGEÇ: GÜN İÇİNDE KENDİ KENDİNİZE KONUŞTUĞUNUZA ŞAHİT OLABİLİRSİNİZ

ASLAN: GÜN BOYU KARŞILAŞTIĞI KİŞİLERİ ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKEBİLİR

BAŞAK: KENDİNİ İFADE ETMEKTE VE KARŞISINDAKİNİ ANLAMAKTA ZORLANACAK

koç burcu

Bugün iletişimsel gerginliklere karşı dikkat etmemiz gereken bir gün. Mars ve Satürn arasındaki zorlu kare özellikle yakın çevrenizde, akrabalarınızla olan ilişkilerinizde gerginlikleri ortaya çıkartabilir. İstemediğiniz laflar, sözler canınızı sıkabilir. Yakın çevrenizdeki insanların sorunlarıyla uğraşmak yerine daha olgun ve kaliteli düşüncelerinizi iş hayatına yatırım yapmanızı tavsiye ederim.

boğa burcu

Bugün finansal konularda gerginliklere karşı açık bir gün. Bu yüzden daha sakin ve daha olgun davranmamız gerekecek. Gün içerisinde sizden olgun kişilerle maddi ve alacak verecek konusunda tatsız durumlar, tatsız iletişimler ortaya çıkabilir. Ayrıca emlak alım satım konularında da dikkat edilmesi gereken bir gün. Tapu daireleri, devlet daireleri ile ilgili finansal konularda yapacağınız işlemlerde zorlanmalar ortaya çıkabilir.

ikizler burcu

Birebir ilişkileriniz konusunda dikkat edilmesi gereken bir gün. Ben mi insanları anlamıyorum, insanlar mı beni anlamıyor diyebilirsiniz. Hem ikili ilişkilerde, hem de öncelikli ilişkilerinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Aile büyükleri, anne baba, patronlar her şeyin sorumluluğu bugün sizlere biraz ağır gelebilir. Kendinizi iletişimsel anlamda kötü hissedebilirsiniz. Bugün daha az konuşmak, daha çok iş yapmak istediğiniz bir gün olacak.

yengeç burcu

Gün içerisinde kendi kendinizle konuştuğunuza şahit olabilirsiniz ne oluyor bana diyebilirsiniz. İnsanlarla daha az sohbet etmek isteyecek ve kendi kendinize daha çok konuşmak isteyeceksiniz. Neden, ne için sorgulamaları bugün daha çok ortaya çıkabilir. Aile içi konular, ikili ilişkiler konusundaki durumlar kariyerinizdeki sorumluluklarınız konusunda ve hayatınızın genel gidişatı konusunda kendinizi içsel anlamda mahkeme ettiğiniz bir gün sizleri bekliyor. Bugün daha az risk alalım ve sakarlıklara karşı dikkat edelim.

aslan burcu

Toplumsal konularda zorlandığınız bir gün diyebilirim. Eğer ki toplum önünde önemli bir görüşmeniz, önemli bir işiniz varsa topluma hitap etme, seminer, söyleşi gibi durumlarınız varsa bugün daha dikkatli olmamız gerekecek. Ayrıca sosyalleştiğiniz alanlar, girdiğiniz ortamlarda insanları anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Bir takım tatsız düşünen insanlarla bugün sosyalleştiğiniz alanlarda tartışmalar gündeme gelebilir. Çalışma arkadaşları ve iş arkadaşları konusunda da tatsızlıklara açık bir gün diyebilirim.

başak burcu

Kariyer konusunda daha dikkatli olmamız bir gün. Özellikle patronlar, müdürler, çalıştığımız kişilerle aramızda tatsız konuşmalar, iletişimsel sorunlar gündeme gelebilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz, karşınızdakini anlamakta zorlanabilirsiniz. Bugün yeni bir iş anlaşması ya da iş konusunda bazı durumlar son dakika iptal olma gibi durumlarla karşılaşma olasılığını gündeme gelebilir. Ofisiniz de ve iş hayatınızdaki teknolojik aletlere de dikkat etmeniz gereken bir gün sizleri bekliyor.

terazi burcu

Medya ve sosyal medya alanlarında ya da bulunduğunuz ortamlarda politik, dini ve siyasi görüşlerinizi ortaya koyarken zorlandığınız enerjilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Karşınızdaki insanlarla siyasi ve dini konularda tartışmaları açık bir gün. Kendi görüş ve fikirlerinizi gündeme getirirken insanlar sizleri yanlış anlayabilir ya da sizler karşınızdaki insanları yanlış anlayabilirsiniz. Gün içerisinde yüksek eğitim ve öğretimle alakalı konularda akademik konularda zorlandığınız bir gün. Ayrıca bugün çıkacağınız seyahatlerde daha dikkatli olmanız gerekiyor, ufak tefek tatsızlıklar karşınıza çıkabilir.

akrep burcu

Ödemeleriniz konusunda iletişimsel aksaklıkların gündeme geldiği bir gün olacak. Özellikle beklediğiniz finansal destekler son dakika durumlarına uğrayarak sizlere üzebilir. Banka, borç, kredi, devlet ödemeleri konusunda tatsızlıkları açık bir gün. Bu yüzden devlet dairesi ile alakalı bir takım işleriniz varsa bugün olayları akışına bırakın ve üzerine gitmemeye gayret edin. Beklenen miras, nafaka, mahkeme yollu para alım satım gibi durumlarda zorlayıcı enerjilerin devrede olduğu bir gün diyebilirim.

yay burcu

İkili ilişkiler ve evlilikle alakalı konularda zorlukların gündeme geldiği bir gün diyebilirim. Eşinizin ailesi ya da partnerinizin ailesi ile alakalı tatsız durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar ise evliliğinize, yuvanıza ya da ilişkinize yansıma yapabilir. Ayrıca iş hayatında ortaklaşa çalışmış olduğunuz kişilerle aranızda iletişimsel tatsız durumlar birbirinizi yanlış anlama gibi durumlar yüzünden iş hayatında zorlandığınız bir gün olabilir. Hukuksal konular, avukatlar ve mahkeme salonları ile alakalı da derdinizi anlatamadığınız bir gün olabilir.

oğlak burcu

Sağlıksal anlamda dikkat edilmesi gereken bir gün güne merhaba derken bugün biraz yorgun ve kendinizi bitkin bir şekilde hissedebilirsiniz. Kemik ağrıları, dişlerle ilgili sorunlar bugün ortaya çıkabilir. Gün içerisinde toparlamanız gereken işleri sağlık sorunları yüzünden toparlamakta zorluk çekebilirsiniz. Bu durumda çalıştığınız ortamdaki insanlarla aranızda iletişimsel sorunlara neden olabilir. Yine aile ile ilgili ve ailenin sağlık sorunlarına bağlı problemler sizlere yansıma yapabilir. Bu durum canınızı biraz sıkabilir, gün içerisinde sağlığa çok dikkat etmemiz gerekiyor

kova burcu

Bugün ikili ilişkiler konusunda partnerinizle aranızda ufak tartışmaları açık bir gün. Bu ilişkinin sorumluluğunu alamıyorsun tartışmaları gündeme gelebilir. Bu durumda gün içerisinde modunuzu düşürebilir ve iş hayatında yeteneklerinizi ortaya koyarken zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Eğer ki evli ve çocuklarınız varsa bugün çocuklarınız konusunda daha dominant davrandığınız ve çocuklarınıza sorumluluklarını hatırlattığınız bir gün olacak.

balık burcu

Ev, aile, yuva, aynı çatı altında yaşamış olduğunuz kişilerle iletişimsel zorlukların ön plana çıktığı bir gün. Evdeki bütün sorumluluklar benim üzerimde diyerek bugün biraz isyan etmek isteyebilirsiniz. Ayrıca yaşadığınız alanı ilgilendiren konular, ev sahipleri, kiracılarla aranızda ufak tatsızlıklar gündeme gelebilir. Anne ve anne tarafından akrabalarla olan ilişkilerimizde de dikkat etmemiz gereken bir gün olacak. Bugün biraz ev kazalarına karşı dikkatli olalım, istemediğimiz ufak tatsızlıklar canınızı sıkabilir.