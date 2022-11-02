Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 02 Kasım

BALIK: YALNIZLARIN KALBİNİN SAHİBİNİ BULMASI AN MESELESİ

ASLAN: SAĞLIK SORUNLARINI AŞACAĞI, KEYİFLİ BİR DÖNEMDE

TERAZİ: AİLESİYLE ZAMAN GEÇİRİP MORAL DEPOLAMA GÜNÜNDE

BOĞA: GERGİN OLDUĞU TÜM KONULARI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAK

Koç burcu

Öğle saatlerine kadar toplumsal konular ön plana çıkıyor. Bugün önemli işlerimizi öğlen saatlerine kadar yetiştirmeye çalışalım. Öğleden sonra ay boşluğa giriş yapacak bu süreç ve sonrası akşam saatlerine kadar iş ve kariyer hayatınızda ve hayatınızın genel gidişatı konusunda karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerine kadar şartları zorlamayalım ve olayları akışına bırakalım.

Boğa burcu

Bugün öğlen saatlerine kadar kariyerimiz konusunda yapılması gereken önemli işlerimizi toparlamaya çalışalım. Öğleden sonra ay kova burcunda boşlukta olacak ve kariyer konusunda ilerlemekte zorlanabiliriz. Bu yüzden önemli görüşmelerimizi öğleden önce tamamlamaya çalışalım.

ikizler burcu

Yüksek eğitim öğretim seyahatler ile ilgili konular ticari girişimler alanlarında bugün öğleye kadar tamamlaması gereken her türlü işi tamamlamaya çalışalım. Öğleden sonra ay boşlukta olacağı için işlerimiz askıda kalabilir ve ilerlemek de biraz zorluklar çekebiliriz. Ayrıca yine medya, basın yayıncılık da alakalı konular sosyal medya alanlarında karışıklıklar yaşamaya Müsait bir süreç olduğundan dikkatli olalım.

Yengeç burcu

Devlet ödemeleri vergiler borçlar krediler ile alakalı konular ayrıca bankacılık işlemleriniz konusunda herhangi bir işiniz varsa bugün öğlen saatlerine kadar tamamlamaya özen gösterin. Öğlenden sonra ay boşlukta olacağı için başkalarından beklemiş olduğunuz finansal desteklerde gecikmeler ve bankalarla ilgili borçlar ve ödemeler ile alakalı gecikmeler ve engellemeler yaşayabilirsiniz.

Aslan burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, evlilikle alakalı konular hukuksal durumlar ve almış olduğunuz Danışmanlık hizmetleri tarzı durumlar ayrıca ortaklı işler konusunda tamamlamanız gereken ne varsa öğle saatlerine kadar tamamlamaya çalışalım. Ay öğleden sonra boşluğa gireceğinden bu saymış olduğum alanlardan bir takım gecikmeler ve engellemeler yaşayabilirsiniz.

Başak burcu

Gündelik yaşamınızı ilgilendiren konular sağlıksal durumlarınız hastaneler gibi yerler ve iş hayatında tamamlamanız gereken yarım bırakılan işler. Öğlen saatlerine kadar bu alanlarda tamamlanması ve düzene sokulması gereken her türlü işinizi organize etmeye çalışalım. Öğleden sonra ve akşam saatleri arasında Ay boşlukta olacağından bir takım karışıklıklar yaşayabilirsiniz.

Terazi burcu

Aşk ilişkileri çocukları ilgilendiren durumlar girdiğiniz her türlü ortamlar davetler Ve her türlü organizasyon ile alakalı çözümlenmesi gereken işinizi öğlen saatlerine kadar çözüme ulaştırmaya çalışın. Öğleden sonra yapmış olduğunuz organizasyonlar askıda kalabilir gideceğiniz bir randevu son anda iptal olabilir, çocuklarınızı ilgilendiren konularda atacağınız bir takım adımlar son dakika gollerini uğrayabilir. Bu yüzden bütün işlerimizi öğleden önce bitirmeye özen gösterelim.

Akrep burcu

Yaşam alanı yuvanızı ilgilendiren konular alım satım durumları ve gayrimenkul işlerimiz saymış olduğum bu alanlarda bir takım durumlarınız varsa öğlen saatlerine kadar toparlamaya çalışalım. Öğleden sonra ay boşlukta olacağı için bir takım sorunlar gecikmeler engellemeler içtiğinizi havada bırakabilir.

Yay burcu

Yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalar ile olan ilişkilerimiz çocuklarımızın eğitimi ve araç alım satım gibi durumlar, bu saymış olduğum alanlarda bir takım işleriniz varsa bugün öğle saatlerine kadar toparlamaya çalışalım. Öğleden sonra Ay boşlukta olacak ve yakın çevreniz ile olan ilişkilerinizde son dakika golleri ortaya çıkabilir. Yapmış olduğunuz bir davet ya da randevu gibi durumlar son anda iptal olabilir.

Oğlak burcu

Finansal konular ve dünyevi sahip olduklarınız konusunda yapılacak olan işler, ailenizi yuvanızı ilgilendiren konularda tamamlanması gereken ne varsa öğlen saatlerine kadar toparlamaya çalışalım. Öğlenden sonra ay boşlukta olacağı için beklemiş olduğunuz finansal durumlarda son dakika gecikmeler ortaya çıkabilir ve canınızı sıkabilir.

Kova burcu

Duygusal Ay bugün burcunuzda ve öğlen saatlerine kadar sizleri hayatımızın her alanında destekliyor olacak. Fakat öğleden sonra ay yine burcunuz da boşlukta olacak. Bu yüzden önemli işlerinizi görüşmelerinizi öğleden önce tamamlamaya çalışalım. Öğleden sonra şartları zorlamayalım ve hayatı akışına bırakalım. Öğlen ve akşam saatleri arasında ruhsal anlamda kendinizi pek iyi hissetmeyebilirsiniz.

Balık burcu

Duygusal açıdan oldukça karmaşık bir gün sizleri bekliyor. Öğlen saatlerine kadar akşamdan kalma rüyalar kafanızı kurcalayan bilir. Öğleden sonra kendinizi biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz, duygusal baskı çok yoğun olduğundan belki sıcak gözyaşları da sizleri takip edebilir. Fakat akşam saatleri düzeliyor ve kendinizi çok iyi hissetmeye başlıyor olacaksınız.