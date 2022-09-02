Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 02 Eylül

YENGEÇ: BEKARSANIZ AŞK BUGÜN SİZİN ETRAFINIZDA DÖNÜP DOLAŞACAK



BALIK: ETRAFINIZDAKİ KİŞİLERLE KALP KALBE KONUŞMALARA AÇIK BİR GÜN

ASLAN: EVİNİZİN TADINI ÇIKARMAK İÇİN ÇOK GÜZEL VE VERİMLİ BİR DÖNEM

KOÇ: SEZGİLERİ GÜÇLÜ, BİLİNMEYENİ ÖĞRENME DUYGUSU ÖN PLANDA OLACAK

koç burcu

Bugün bilinmeyeni öğrenme duygusu ön planda olacak. Spritüel anlamda bazı konulara odaklanmak isteyebilirsiniz. Ayrıca hisleriniz, sezgileriniz oldukça kuvvetli ve sizlere yol gösterecek. Gün içerisinde beklemediğiniz yerlerden finansal fırsatlarla karşılaşma durumları sizleri mutlu edebilir hiç beklemediniz yerlerden maddi imkanlar elde edebilirsiniz. Fakat gelen para da hızlı bir şekilde elinizden çıkabilir.

boğa burcu

Evli olanlar bugün eşinizin ailesi ile alakalı konular gündeminizde olacak. Eşinizin ailesi ya da partnerinizin ailesi ile alakalı bir takım tatsız durumlar sizlere yansıma yapabilir ve onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bugün iş hayatınızda yakın çevrenizden gelecek olan destekler sizleri mutlu edebilir. Ayrıca hukuksal konularda kendinizi gösterdiğiniz ve aşk konularında adaleti bulduğunuz bir gün sizleri bekliyor.

ikizler burcu

Günü biraz yorgun ve uykusuz başlayabilirsiniz fakat bu durum size aşağıları çekmeyecek enerjiniz ve motivasyonunuz oldukça yüksek olacak. Bugün kendinizi iş hayatında yarım kalan işleri toparlama konusunda ortaya koyacaksınız. Ayrıca evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığıyla alakalı konularda hassas bir gün yaşayabilirsiniz. Bugün organizasyon gücünüz oldukça kuvvetli olduğundan bir anda birçok yerde bulunabilirsiniz.

yengeç burcu

İkili ilişkiler aşk ilişkileri konusunda motivasyonu yüksek bir gün sizleri bekliyor. Bugün eşiniz ya da partnerinizden güzel destekler alabilirsiniz. Bu durum iş hayatınızı da yansıma yapabilir ve iş hayatında yeteneklerinizi kullanarak kendinizi ön plana çıkartabilirsiniz. Evli ve çocuklarınız varsa bugün çocuklarla bağlantılı sorumluluklar da ön planda olacak. Eğer ki bekarsınız aşk bugün etrafınıza dönüp dolaşıyor siz sadece etrafınıza bir bakmaya çalışın.

ASLAN BURCU

Bugün evinizde ve ailenizle daha çok vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizin tadını çıkartmak evde yapılması gereken işleri düzene sokmak için oldukça güzel ve verimli bir gün sizleri bekliyor. Bugün anne yemekleri yapmak en güzel hobiniz olabilir, misafir ağırlamak hoşunuza gidebilir aile birliği onların güvenliği ve onların sorumlulukları ile dolu bir gün sizleri bekliyor diyebilirim.

BAŞAK BURCU

Bugün iletişimsel konularda kendinizi oldukça iyi bir şekilde ifade ettiğiniz bir gün olacak. Hem iş hayatınızda hem de yakın çevrenizde bağlantılı oldukça yoğun bir gün sizleri bekliyor yakın çevrenizdeki kişilerin dertlerini ve sorunlarını dinlemek onlara pratik çözümler bularak hayatlarını kolaylaştırmak bugün hoşunuza gidecek. Ayrıca iş hayatında kıvrak zekanı sayesinde işinizi çok daha güzel bir noktaya taşıyacak ve başarılarınız etrafınızda takdir toplayacak.

terazi burcu

Bugün finansal anlamda krizleri çözmekle dolu bir gün sizleri bekliyor uzun zamandır beklediğiniz zaman alamadığınız bir para varsa bugün elinize geçebilir. Ayrıca dünyevi konularda emlak alım satım gibi durumlarda oldukça şanslı bir gün sizleri bekliyor. Bugün gelirlerinizde artışlar olacak ve beklemediğiniz yerlerden maddi güzel fırsatlar bulacaksınız. Belki eşinizden belki ortağınızdan harika destekler alacak ve bunu çözümlenmesi gereken maddi konular konusunda değerlendireceksiniz.

akrep burcu

Oldukça hareketli bir gün sizleri bekliyor. Bugün kariyer alanında ikili ilişkiler aşk ilişkileri konusunda ve öncelikleriniz konusunda evren sizlere yardımcı olacak hiç beklemediğiniz yerlerden muhteşem destekler alacak ve hayatınızın genel gidişatı konusunda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Bugünkü kişisel bakımlarınız konusunda yarım kalan her türlü enerjiyi de değerlendirmek istediğiniz bir gün olacak.

yay burcu

Bir kaç gündür yaşamış olduğunuz içsel huzursuzluk bugün itibariyle son bulmaya başlıyor. Düşünüp de işin içerisinden çıkamadığınız konular varsa bugün çözüme ulaşacak enerjinizi toparlayacak ve motivasyonunuzu geri kazanacaksınız. Kimsenin derdi, sorunu, sıkıntısı ile ilgilenmeyin günü kendiniz için değerlendirin ve hayatınızdaki bayatlamış ruhları bugün hayatınızdan çıkartmaya niyet edin.

oğlak burcu

Toplum önünde kendinizi çok daha rahat bir şekilde ifade ettiğiniz ve önünüzdeki krizleri çok rahat bir şekilde aştığınız bir gün sizleri bekliyor. Çalışma, iş arkadaşları ve sosyal ortamlarınızdan alacağınız destekler sizleri toplum önünde çok daha iyi yerlere taşıyacak. Yeni insanlarla tanışabilir ve bu insanlar sizin hayatınızda güzel roller oynayabilir. Geleceğe yönelik planlarınıza, hayallerinize yürürken bu kişiler sizlere destek olabilir.

kova burcu

Bugün kariyer hayatınızla alakalı oldukça yoğun bir gün patronlar, müdürler ve amirlerinizden beklentileriniz varsa. Terfi, yükselme ya da zam istemi gibi durumlarınız varsa bugün bu alanlarda destekleyici enerjiler sizlerle olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız, üzerinde çalışmış olduğunuz projeler konusunda tüm yolların sizin ilerlemeniz için açıldığını söyleyebilirim. Bugün yeni iş anlaşmaları yapmak, sözleşmelere imzalar atmak için oldukça güzel enerjiler sizleri ile olacak.

balık burcu

Etrafınızdaki kişilerle kalp kalbe konuşmalara açık enerjiler sizleri bekliyor. Özellikle yakın çevrenizdeki kişilerle oldukça dürüst konuşmalar yapabilir ve kendimizi hiç olmadığı kadar güzel bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ayrıca bugün yüksek eğitim ve öğretimle alakalı konularda güzel adımlar atabilir ve ticari alanlarda yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Yine bugün uzaktaki sevdiklerinizle bağlantılı gizli bir sorun açığa çıkması sizleri şaşırtabilir.