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06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:52:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:52:00

Uzaylı E.T. koleksiyonu

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Çağatay Odabaş, bir uzaylının macerasını konu alan bilim kurgu filmindeki E.T.'nin, sakız, bardak, oyuncak ve poster ile filmdekiyle aynı boyutlarda bir uzaylı heykelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 objelik koleksiyonunu atölyesinde sergiliyor.

Ressam Çağatay Odabaş, bir uzaylının 10 yaşındaki Elliot ile macerasını konu alan bilim kurgu filmindeki E.T.'nin, sakız, bardak, oyuncak ve poster ile filmdekiyle aynı boyutlarda bir uzaylı heykelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 objelik koleksiyonunu atölyesinde sergiliyor. İstanbul Kadıköy'deki evinde E.T. objelerinin arasında yaşamını sürdüren Odabaş, "Bu bir tutku. Bunları tekrar parayla toplamaya başlasanız toplayamazsınız" dedi.

Etiketler : bilim kurgu film uzaylı et koleksiyon
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