Uzaylı E.T. koleksiyonu

Ressam Çağatay Odabaş, bir uzaylının 10 yaşındaki Elliot ile macerasını konu alan bilim kurgu filmindeki E.T.'nin, sakız, bardak, oyuncak ve poster ile filmdekiyle aynı boyutlarda bir uzaylı heykelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 objelik koleksiyonunu atölyesinde sergiliyor. İstanbul Kadıköy'deki evinde E.T. objelerinin arasında yaşamını sürdüren Odabaş, "Bu bir tutku. Bunları tekrar parayla toplamaya başlasanız toplayamazsınız" dedi.

