Uzaylı değil bulut

Dün sabah güneşin doğduğu anlarda Uludağ'ın üzerinde beliren UFO görünümlü bulut Bursalıları şaşırttı. Uzaylıların geldiğini düşünen vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaşırken uzmanlar 'Heyecanlanmayın bu bir mercek bulutu' dedi.

BİR SAAT BOYUNCA DAĞILMADI

Bursa semalarında dün sabah 'uzaylı' heyecanı yaşandı. Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık bir saat bozulmadan kalan mercek bulutu UFO heyecanı yaşattı. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada yaşanan doğa olayının 'mercek bulutları' olduğu belirtildi.

METEROLOJİ AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, "Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek" denildi.