Uzayı Yozgat'tan keşfediyorlar

BİLGİLERİ DENEYLERLE PEKİŞİYOR



Bilime ilgi ve merakı artırmak amacıyla Yozgat'ta kurulan Çekerek Bilim Merkezi'nde, öğrenciler uzayı tanıyor. Çekerek ilçesinde 16 Temmuz'da hizmete açılan merkezi, bugüne kadar çoğunluğu öğrenci olmak üzere yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti. Merkezde teknolojik cihazlara ulaşan öğrenciler, yaptıkları deneylerle bilgilerini pekiştiriyor. İlçeye bağlı köy okullarında eğitim gören öğrencilerin de geldiği bilim merkezindeki teleskoplar ilgi odağı oluyor.

SOYUT KONULAR SOMUTLAŞIYOR



Öğrenciler, Dünya'ya en yakın olduğu dönemde Jüpiter ve Satürn'ü teleskopla keşfediyor. Çekerek Bilim Merkezi Müdürü Tekin Güler merkezin birçok TÜBİTAK projesine ev sahipliği yaptığını belirterek, "Ders içeriğinde bulunan soyut konular burada somutlaştırılarak işlendi. Özellikle bugünkü kavramlar arasında Satürn ve uzay kavramı işlendi. Çocuklar Satürn'ün kenarındaki o küçük çemberi görerek, detaylı inceleyerek somut fikirler edinmiş oldu" dedi.