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31 Mayıs 2024 Cuma 17:36:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 17:36:00

Uykunda kilo ver!

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Kilo vermek artık o kadar da zor değil. Sağlıklı diyetler, egzersizler… Peki ya uyurken de kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz? Nasıl mı? İşte uzmanından uyurken kilo vermenin tüyoları…

Su bile içsem yarıyor, kilo veremiyorum diyorsanız bu haber tam size göre... Kilo vermek sadece tükettiğiniz besinlerden kısmakla olmuyor. Ayrıca düzenli egzersiz yapmanız gerek. Ancak size güzel bir haberimiz var sadece gözlerinizi kapatarak kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz?

ŞAKA DEĞİL GERÇEK

Şaka değil gerçek. Uzmanların konuyla ilgili araştırmalarına göre uyurken kilo vermek mümkün. Yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin adlı hormonun yağları yaktığı tespit edildi. Bu hormon, depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüyor. Bu sayede vücudun ihtiyaç duyduğu enerji elde ediliyor.

AKŞAM 8'DEN SONRA YEMEK YOK

Leptin hormonu vücutta özellikle sabah 02:00 ve 05:00 arasında en yük düzeyde salgılanıyor. Ancak bu salınım gerçekleşmesi için kesinlikle akşam saat 8'den sonra yemek yenmemesi gerekiyor. İşte uyurken kilo vermenin püf noktaları...

UYKUDA NASIL YAĞ YAKILIR?

Öncelikle kendinizi erken yatıp erken kalkabileceğiniz bir uyku düzeni oluşturun.

Rahat bir uyku çekmek istiyorsanız lavanta, nane ya da roobis çayını gece uyumadan 5-10 dakika önce tüketebilirsiniz.

Günlük öğünlerde kırmızı et yerine balık ya da tavuk eti tüketin.

Akşam saat 8'den sonra kesinlikle yemek yemeyin.

Bol miktarda su içmeye özen gösterin.

Uyumadan önce açma germe egzersizleri ve haftada 1-2 defa spor yapmaya çalışın.

Oda ısısını azaltın.

Biberli gıdaları yemeye çalışın. Yağ yakıcı etkisi ile kilo vermenizi kolaylaştırır.

Zifiri karanlıkta uyumaya çalışın.

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