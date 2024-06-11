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11 Haziran 2024 Salı 09:26:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 09:26:00

Uykuda geleceği tahmin ediyoruz

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, insan beyni uyurken geçmiş olayları hatırlamakla kalmayıp gelecekteki deneyimleri de öngörüyor.

İnsan beyni, uykudayken geleceği tahmin etmeye çalışıyor.

The Independent'ta yer alan habere göre araştırmacılar uykunun dinlenmeden hemen önce deneyimlenen bir soruna dair yeni bir kavrayış kazanılmasına yardımcı olup olmadığını inceledi.

Sıçanlar üzerinde yapılan deneyde, iki ucunda ödül olan bir labirentte ileri geri koşmaları için eğitilen sıçanların bu süreçte beyinlerindeki nöronların nasıl sıçradığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, kemirgenlerin uyurken nerede olmayı düşlediğini tahmin etmeye çalıştılar.

Ortaya çıkan sonuç ise bir hayli etkileyiciydi.

Sıçanların beyinlerindeki nöral aktivite, uyandıktan sonra labirentle nasıl başa çıkacaklarını bir dereceye kadar öngördü.

Nöronlar, kemirgenlerin uyandıklarında labirentte daha iyi gezinmelerini sağlayacak şekilde hareket etti.

Bulgular, beynin uyku sırasında henüz keşfedilmemiş birçok yolla şekilleniyor olabileceğini düşündürüyor.

Etiketler : insan uyku gelecek
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