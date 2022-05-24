Utandıran görüntü

DOĞAL YAŞAM ALANINI KİRLETTİLER



İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.

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'İNSANLIK BU DEĞİL' TEPKİSİ



Ormanın içinden topladığı çöpleri poşetleyerek yol kenarına çıkaran Yakup Koç adlı vatandaş "Ben tek başıma gelip çöpleri poşetliyorum. Sonra belediyeyi arıyorum. Onlar da gelip topladığım çöpleri alıyorlar" dedi. Hasan Aydın ise, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnsanlık değil bu. İnsan olanın bunu yapmaması lazım" diye konuştu.