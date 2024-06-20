Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde istihdam garantili kursa katılan kadınlar, kaynak ustası olarak işbaşı yapacak. Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) kadınların meslek sahibi olmasına yönelik kurslar düzenleniyor. "Kadın Kaynakçı Yetiştirme Programı" kapsamında istihdam garantili kursa katılan kadınlara, metalik malzemelerin birleştirilmesinde yaygın kullanılan gazaltı (MIG/MAG) kaynağı, özellikle otomotiv, havacılık ve uzay, gemi inşaatı ile sanayi makinelerinin yapımında tercih edilen tungsten asal gaz (TIG) kaynak yöntemi eğitimi veriliyor.

AİLE EKONOMİSİNE KATKI

Kursta 3 aylık teorik eğitimle kaynakçılığın inceliklerini öğrenen 9 kadın, 3 aylık stajın ardından sektörde işe başlayacak. Kursiyerler, aralık ayında sona erecek eğitim sürecinin ardından Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilçede faaliyet gösteren gemi tersaneleriyle yaptığı iş protokolü çerçevesinde istihdam edilerek aile ekonomilerine katkıda bulunacak. SODAM Koordinatörü Ayşenur Akşam, kursların haftada 5 gün 5 ders saati şekilde planlandığını belirterek, kursiyerleri bu alanda ustalaştırmayı hedeflediklerini, alacakları MEB onaylı sertifikayla iş yerlerine başvuruda bulunabileceklerini ifade etti.