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Üsküdar'da yabancı plakalı tır, girdiği ara sokakta sıkıştı
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03 Mart 2021 Çarşamba 21:38:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 21:38:00

Üsküdar'da yabancı plakalı tır, girdiği ara sokakta sıkıştı

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Dorsenin sokaktan çıkarılması için çalışma başlatılırken, şoförün navigasyonu takip ederek sokağa girdiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Eski Keresteciler Sokağa giren ve sürücüsünün ismi bilinmeyen Sırbistan plakalı tır, manevra yaptığı yerde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tırı bulunduğu yerden çıkarmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç getirilirken, sürücünün yardımıyla aracın dorse ve kupa kısmı ayrıldı.

Dorsenin sokaktan çıkarılması için çalışma başlatılırken, şoförün navigasyonu takip ederek sokağa girdiği öğrenildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, tırın sıkışması nedeniyle bir binada küçük çaplı hasar oluştu.

Etiketler : tır üsküdar Mimar Sinan Mahallesi
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