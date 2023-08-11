Üsküdar'da metrobüs yolcu indiren metrobüse çarptı
Kaynak: AA
Üsküdar'da, durakta yolcu indiren metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.
Söğütlüçeşme yönünde Acıbadem Durağı'nda yolcu indiren metrobüse aynı yönden gelen başka bir metrobüs çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.
Metrobüs yolunda kaza yapan araçların çekilmesi sırasında trafik akışının tek yönlü sağlanması nedeniyle yoğunluk oluştu.
Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.