VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız"
Başkan Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı
"Dengeyi sağlarken yatırımları düşürmeyi değil tasarrufları artırmayı hedeflemeliyiz"
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Barajlardan tarlaya su kayıpları azaltılacak
İngiliz ekonomisi 18 ayda 65 yılın en zayıf büyümesini kaydetti
11 Ağustos 2023 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 12:30:00

Üsküdar'da metrobüs yolcu indiren metrobüse çarptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Üsküdar'da, durakta yolcu indiren metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.

Söğütlüçeşme yönünde Acıbadem Durağı'nda yolcu indiren metrobüse aynı yönden gelen başka bir metrobüs çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.

Metrobüs yolunda kaza yapan araçların çekilmesi sırasında trafik akışının tek yönlü sağlanması nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Etiketler : üsküdar acıbadem metrobüs kaza
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX