VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakanlıktan vatandaşlara gerçek dışı yatırım duyurularına karşı uyarı
THY'nin 26 Mart'ta yapılması planlanan Münih seferleri iptal edildi
Ayşe Yıldırım; Makeup Workshop eğitimlerine devam ediyor
Dr. Enternasyonal: Amerika'dan Ukrayna'ya tüm dünya yardıma koştu
Mehmet Fevzi Yağlı: HuQQabaz ile hedef Forbes
Doku Medical - Dudak Dolgusu
Borsa güne yükselişle başladı
MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 7 kişi yakalandı
Bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacak
Emlak Konut'tan kesintisiz teslimat
Atama takvimi belli oldu
Bakan Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne İHA saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Afşin'de bir bölge "sanayi alanı" ilan edildi
Nar ekşisi izlenimi veren narlı sosların piyasaya arzı yasaklandı
Üsküdar'da hastanede çıkan yangın bir kişi hayatını kaybetti
Ağıralioğlu'nun sözleri İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu
HDP'ye iki bakanlık sözü
Pendik'te otel yangını! Ölü ve yaralılar var
Artvin'de çay fabrikasında yangın
AB liderlerinden Türkiye çağrısı: Toplanan yardımlar acilen gönderilsin
45. günde temel, bir yılda teslim
24 Mart 2023 Cuma 09:05:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 09:05:00

Üsküdar'da hastanede çıkan yangın bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Üsküdar'da hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İstanbul Valiliği, yangınında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6. katında bulunan Ameliyathaneler bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastalar çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Valiliği, yangına ilişkin açıklamada bulundu:

"Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir"

Etiketler : hastane yangın itfaiye istanbul valiliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX