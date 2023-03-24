Üsküdar'da hastanede çıkan yangın bir kişi hayatını kaybetti

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6. katında bulunan Ameliyathaneler bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastalar çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Valiliği, yangına ilişkin açıklamada bulundu:

"Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir"