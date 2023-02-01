Usanmadan fotoğraf çekiyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Şakir Kırmızıoğlu, ortaokul çağlarında eline aldığı fotoğraf makinesinin deklanşörüne 59 yıldır tutkuyla basıyor.



1946 yılında ilçede fotoğrafçılık işine başlayan babası Arif Kırmızıoğlu'nun yanına, 1964 yılında ortaokulu bitirdikten sonra giren ve o günden bu yana 59 yıldır sektörün içerisinde yer alan Şakir Kırmızıoğlu, gelişen teknolojiye ve ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.