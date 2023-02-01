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01 Şubat 2023 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 13:00:00

Usanmadan fotoğraf çekiyor

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Çorum'da yaşayan Şakir Kırmızıoğlu fotoğraf makinesinin deklanşörüne 59 yıldır tutkuyla basıyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Şakir Kırmızıoğlu, ortaokul çağlarında eline aldığı fotoğraf makinesinin deklanşörüne 59 yıldır tutkuyla basıyor.

1946 yılında ilçede fotoğrafçılık işine başlayan babası Arif Kırmızıoğlu'nun yanına, 1964 yılında ortaokulu bitirdikten sonra giren ve o günden bu yana 59 yıldır sektörün içerisinde yer alan Şakir Kırmızıoğlu, gelişen teknolojiye ve ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.

Etiketler : çorum fotoğraf fotoğrafçılık
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