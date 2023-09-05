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05 Eylül 2023 Salı 00:20:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 00:20:00

Uşak'ta sağanak etkili oldu

Kaynak: AA

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Uşak'ta başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Uşak-İzmir kara yolunda zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Su birikintileri nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolu üzerindeki Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.

Uşak Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu noktalara müdahale etti.

Etiketler : uşak sağanak su birikintileri
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