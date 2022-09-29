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29 Eylül 2022 Perşembe 00:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 00:31:00

Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Dereli köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve ekip yangın bölgesine sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 hektarlık alanda etkili olan yangına ekipler müdahale ediyor.

Vali Ergün: Yangını kısa sürede kontrol altına almayı ümit ediyoruz

Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Vali Ergün, yangının bozuk orman ve meşelik alanda etkili olduğunu, yangını kısa sürede kontrol altına almayı ümit ettiklerini söyledi.

Etiketler : orman yangını Uşak Dereli köyü
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