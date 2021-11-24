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24 Kasım 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 13:00:00

Uraw Kozmetik'in Yeni Yüzü Özge Ulusoy Oldu

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Türkiye'nin önde gelen kozmetik firmalarından Uraw kozmetik, yeni çıkartmış olduğu bb cream ürünlerinin lansmanını, “Bôaz” adlı mekanda bir çok ünlüyle tanıtımını gerçekleştirdi. Ünlülerin akın ettiği lansmanda, #SeninleHerşeyeHazırım sloganı ile ürünlerinin yeni yüzü olan Özge Ulusoy ile gerçekleştirdi. Firmanın yönetim kurulu başkanı Servet Şerifoğlu bu işbirliğinin çok güzel temellerin başlangıcı olduğunu iletti.

Lansmanda bir çok ünlü isim bir araya gelirken, bir diğer sürpriz ise ünlü DJ Mert Yenidünya konukları doyasıya eğlendirdi. Genç iş adamı Servet Şerifoğlu sahibi olduğu Uraw Kozmetik hakkında şunları söyledi; "Bizler her yıl bir çok dizi ve tv programına sponsor olup, marka yüzlerimizin reklamlarını döndürmekteyiz. Bu sene uzun zamandır aklımızda olan bir isimle çalışmaya karar verdik. Reklam filmi için büyük bir ekip ile çalıştık, yönetmenimiz Özgür Karakaya ve Özge Ulusoy ile çalışmak çok keyifliydi. Şimdi sırada, çok daha iddialı bir sürpriz hazırlıyoruz. Yeni ürünümüz için reklam filmimiz için startı verdik. Her geçen yıl ürün gamımızı arttıra arttıra gitmeye devam edeceğiz. Özge hanım ile yapmış olduğumuz işbirlik hem dijital tarafta hemde tv tarafında çok güzel dönüşler getirdi bize. Şuana kadar çıkarttığımız ürünler arasında en çok inandığımız ürün olduğunu iletmek isterim."

Lansman'ın etkinlik koordinatörlüğünü Ferhat Göktaşlar gerçekleştirirken, İlker İnanoğlu, Sevcan İpar, Berkay Şahin, Enes Batur, Esin Övet, Melisa Döngel, Buket Aydın, Mert Vidinli, Anıl Tiryaki, Mert Davran, Atakan Işıktutan, Memo Davran, Ali Biçim, Melisa Şalgam, Yiğit Dikmen, Gülnur Güneş, Gökçe Güreşçi, Rıfat Yüzüak gibi ünlü isimlerde etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Etiketler : DJ Mert Yenidünya Genç iş adamı Servet Şerifoğlu Özge Ulusoy Özgür Karakaya
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