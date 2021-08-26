Unutulan çalgılara hayat veriyor

Bitlis Ahlat'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl etkinliklerinde, kamış, ağaç, teneke ve boynuzları işleyerek yaptığı çalgıları tanıtan öğretmen Emrah Kaya görenleri şaşırttı. Bugüne kadar çimon nefir, deblek işkembe def, sipsi, gevreyik düdüğü, dilsiz düdüklük, fırıldak çimon nefir, söğüt düdüğü, zıpcuk armonika, yusufçuk kuşu düdüğü gibi birçok eski çalgı aletini günümüze kazandıran Kaya, mesleği geleceğe aktarmak için de Halk Eğitim Merkezi'nde kurslar verdiğini söyledi.

