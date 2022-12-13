Unutulan ayakkabılar yüz güldürüyor
Trabzon'da ayakkabı tamircisi Erol Canım, dükkanına unutulan ve geri alınmayan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Trabzon'da ayakkabı tamircisi Erol Canım (68), dükkanına bırakılıp, unutulan ve geri alınmayan ayakkabıları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Tamirci Erol Canım "Durumu olmayan birçok kişi geliyor, onlara veriyorum. Rafta 100 çiftin üzerinde sahibini bekleyen ayakkabı var. Şimdiye kadar da 100'ü aşkın ayakkabıyı ihtiyaç sahibine verdim" dedi.
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