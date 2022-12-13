Unutulan ayakkabılar yüz güldürüyor

Trabzon'da ayakkabı tamircisi Erol Canım (68), dükkanına bırakılıp, unutulan ve geri alınmayan ayakkabıları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Tamirci Erol Canım "Durumu olmayan birçok kişi geliyor, onlara veriyorum. Rafta 100 çiftin üzerinde sahibini bekleyen ayakkabı var. Şimdiye kadar da 100'ü aşkın ayakkabıyı ihtiyaç sahibine verdim" dedi.

