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07 Haziran 2022 Salı 10:48:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 10:48:00

Ünlüler Yaza Merhaba Davetinde Buluştu

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Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv'in düzenlediği Summer Fest, iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismi ağırladı.

Yazın başlamasıyla birlikte şehrin kalabalığından bir nebze de olsa uzaklaşmak isteyenler, Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv'in Vadipark'taki ikonik showroom'unda gerçekleşen "Summer Fest"te buluştu. Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv CEO'su Bekir Koman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete, aralarında eski futbolcu Oktay Derelioğlu, Şule - Özalp Argüder, Nihal - Faruk Yöneyman, Nuray - Okan Fenercioğlu, Esra Erandan, Arzu Kunt, Begüm Aksu, Serap Sarı, Esra Toköz, Neriman Ayan, Esra – Mustafa Oktay, Oya Anlar Onat, Özge Sander, Yıldız Özsamaha ve ünlü oyuncu Abdul Süsler katıldı.

Dünyaca ünlü ressam Saeed Ghanejad'ın birbirinden etkileyici karma eserlerinden oluşan sergisinin açılışının da yapıldığı bu özel günde, sanatçı ayrıca çok özel bir Atatürk portresini canlı performans ile tamamladı. Sanatçının eserleri Haziran sonuna kadar Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv'in İstanbul showroom'unda ziyaret edilebilecek.

Müzik, sanat, eğlence ve yeme içmenin bir arada olduğu festivalde, birbirinden özel atölye ve workshop'lar da gerçekleştirildi. Barista OL'un kurucusu Göksal İzci ile lezzetli kahveler hazırlayan misafirler, Yıldız Kurt ile aroma terapi workshop'una katılarak bitkisel yağlar eşliğinde yaza özel kokular hazırladı. Konuklar ayrıca Biruni Laboratuvarı Sağlık Danışmanları Dr. Semra Tamer Levent ve Dr. Süreyya Şahinoğlu'nun "Sağlıklı bir Gelecek" isimli söyleşisine de katıldı.

Değerlendirmeniz dileğiyle,

Etiketler : Mercedes-Benz Göksal İzci workshop Bekir Koman
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