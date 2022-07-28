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28 Temmuz 2022 Perşembe 23:48:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 23:49:00

Ünlü müzisyen İlhan İrem vefat etti

Kaynak: AA

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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem böbrek yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti.

İlhan İrem, bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu. Kaldırıldığı hastanede diyaliz makinasına bağlanan İrem, yaşamını yitirdi.

67 yaşında vefat eden sanatçı, ilk albümünü 1973 yılında çıkardı. "İşte Hayat", "Son Selam", "Ayrılık Akşamı", "Sen Bilirsin", şarkılarıyla liste başı oldu. 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı.

İrem, çeşitli kurumlarca "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü.

İLHAN İREM'İN HAYATI

Bursa'da 1 Nisan 1955'de dünyaya gelen İrem, 1969'da ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı.

İrem, 1970'te Milliyet gazetesinin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında "Meltemler" adını verdikleri orkestra ile Marmara Bölgesi birincisi oldu. Aynı orkestrayla 1970-1973 arasında Bursa'da çeşitli otellerde dans müziği şarkıcılığı yaptı.

Sanatçı, 1973'te kendi imkanlarıyla ilk 45'lik plağını çıkardı. 1973-1981 arasında, 10 adet 45'liği yayımlanan başarılı sanatçı, 1979'da yayımladığı senfonik yapıdaki "Sevgiliye" uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma yaparak, müzik yaşamında yeni bir yola girdi.

"Sevgiliye" albümünde kendi yazdığı sözler dışında, bir Nazım Hikmet şiiri olan "Hoşgeldin"i besteleyip seslendiren sanatçı, 1984'te Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Gazeteciler Özel Ödülü'nü kazandı.

Yalnızca kendi yapıtlarını seslendirmeyi sürdüren, kendine özgü bir ekol oluşturan İrem, 1980'li yıllarda öykülerini besteleyerek kurguladığı uzun soluklu müzik yapıtlarıyla, senfonik rock tarzında çalışmalara yöneldi.

Sanatçının, hikayeleri, denemeleri, şiirlerinin yer aldığı beş kitabı yayımlandı.

Soyut resim çalışmaları da yapan sanatçı, Bursa, Ankara, Antalya, Kuşadası, Dikili, İstanbul, Gölcük ve İzmir'de kişisel resim sergileri açtı. Birçok ödül alan ve 7 altın plak kazanan sanatçı, hayranları tarafından "çağdaş bir ozan" olarak görülüyordu.

Etiketler : Türk müziği İlhan İrem böbrek hastalığı
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