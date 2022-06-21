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21 Haziran 2022 Salı 11:13:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 11:13:00

Ünlü Doktor Suada Gasimova Dünyaca ünlü süper modellerin yaptırdığı işlemleri yakın markaja alarak anlattı

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Ünlü Doktor Suada Gasimova Dünyaca ünlü süper modellerin yaptırdığı işlemleri yakın markaja alarak anlattı. Şıklığı ve güzelliğiyle dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde bebekte objektiflere poz veren Ünlü Medikal Estetik Doktoru Suada Gasimova, Dünyaca ünlü Süper modellerin yüzlerine yaptırdığı işlemleri anlattı. Arap prenseslerinin Doktoru olarak ta bilinen Suada Gasimova Süper modeller Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber için; "Her ne kadar estetik işlem yaptırdığını inkar etse de daha 14 yaşındayken rinoplasti (burun ameliyatı) geçiren Bella Hadid, günümüzün trendi olan jawline işlemi ile ön plana çıkıyor. Cerrahi müdahalelerden farklı olarak Dolgu işlemleri sıklıkla yapılarak bir tedavi olarak kabul edildiği için bazen inkar ediliyor. Belirgin ve son derece ilgi çeken elmacık kemiği çene hatları jawline işleminin çene köşesine ve çene ucuna vurgu yapıldığını gösteriyor. Daha orantılı fakat geniş çeneye sahip olmamak için bu işlemden önce bişektomi yaptırdığı da gözden kaçmamaktadır. Tüm bu estetik dokunuşları, göz kapağı estetiği ve hafif dudak dolgusu ile tamamlayan Bella Hadid, başarılı estetik işlemler yaptıran ünlüler sırasında yer alıyor.

Çekik gözleri ile en çok dikkat çeken ünlülerden biri olan Kendal Jenner, Fox Eyes işeliminin yanısıra gergin alın bölgesi dikkat çekicidir. Kimi zaman ağır göz ifadesinin kesin çözümü olan alın germe operasyonu geçirdiği iddia edilen ünlünün ilk estetik operasyonunu 16 yaşında rinoplasti olduğu iddia ediliyor. Jenner, yer çekiminin etkisine yenik düşmenin önüne geçerek nazolabial olukları yok etmek için düzenli olarak elmacık kemiği ve nazolabial dolgu işlemlerini uygulamaktadır.

Bugüne kadar hiç bir estetik işlem yaptırmadığını iddia eden Hailey Bieber'in dudak dolgusu günümüzün trendi olan kıvrık ve doğal görünen çekici görüntüye sahip olmasını sağladı. Jawline işlemi yaptırmasa bile belirgin ve geniş çene hatları ufak dokunuşla çene dolgusu yaptırdığını aynı zamanda kaşlarının hafif kalkık olması düzenli olarak botoks işlemi yaptırdığını gözden kaçırmamaktadır" dedi.

Günümüzde bir çok genç kızın örnek aldığı süper modellerin yaptırdıkları ve çok bilinmeyen işlemleri anlatan Suada Gasimova şıklığı ve güzelliğiyle de dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : Ünlü Doktor Suada Gasimova süper modeller Suada Gasimova Hadid Kendall Jenner
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