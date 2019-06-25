Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruların bugün başladığını duyurdu. Bu duyurunun ardından tüm öğrenciler Üniversitelilere iş imkanı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? İŞKUR öğrenci iş alımı şartları neler? sorularının yanıtlarını internet üzerinden yoğun bir şekilde araştırmaya başladılar. 4 gün sürecek olan başvuruların detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

ÜNİVERSİTELİLERE İŞ İMKANI İŞKUR BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edileceğini açıklayan Bakan Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.

Sosyal Çalışma Programlarının, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarından birisi olacağını belirten Bakan Selçuk, ‘Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak’ dedi.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI3 AY SÜRECEK!

SÇP’lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

Bakan Selçuk ‘Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar’ dedi.

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, “Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz.” dedi.

ÖĞRENCİLER HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK?

-Doğanın korunması.

-Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

-Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

-Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

-Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanısıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.

-Vakıf veya devlet fark etmeksizin bütün üniversite öğrencileri başvurabilir.

-Okulu uzatanlar da başvuru yapabilir.

-AÖF öğrencileri de başvuru yapabilir.

-Öğrenciler farklı şehirlere başvuru yapabilir.

-Çalışma sırasında öğrenciler burs ve kredilerini almaya devam eder. Burs ve kredi kesilmez.