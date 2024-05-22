Üniversiteli arıcı

Eskişehir'de turizm bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl Avrupa Birliği projelerinde görev alan Nilay Boyluoğlu (28), doğayla iç içe bir yaşam hayaliyle belediyenin arıcılık kursuna katılıp 20 kovanla kendi işini kurdu.

Doğada yaşamın ve arı vızıltılarının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Boyluoğlu, "Arı kovanlarının arasına girerek örümcek ve böcek korkumu aştım. Sonra onlarla olmayı ve vızıltılarını çok sevdim. Böylelikle arıcılık serüvenim başlamış oldu" dedi.