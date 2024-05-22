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22 Mayıs 2024 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 07:45:00

Üniversiteli arıcı

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Eskişehir'de turizm bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl Avrupa Birliği projelerinde görev alan Nilay Boyluoğlu (28), doğayla iç içe bir yaşam hayaliyle belediyenin arıcılık kursuna katılıp 20 kovanla kendi işini kurdu.

Eskişehir'de turizm bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl Avrupa Birliği projelerinde görev alan Nilay Boyluoğlu (28), doğayla iç içe bir yaşam hayaliyle belediyenin arıcılık kursuna katılıp 20 kovanla kendi işini kurdu.

Doğada yaşamın ve arı vızıltılarının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Boyluoğlu, "Arı kovanlarının arasına girerek örümcek ve böcek korkumu aştım. Sonra onlarla olmayı ve vızıltılarını çok sevdim. Böylelikle arıcılık serüvenim başlamış oldu" dedi.

Etiketler : eskişehir arıcılık arıcı
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