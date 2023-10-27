Üniversitede ödüllü Formulaz yarışı

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) eğitim gören öğrenciler, üniversiteye uyum amacıyla düzenlenen etkinlikte tahta arabalarla yarıştı. RTEÜ kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, yörenin kültürel ve sosyal etkinlikleri anlatıldı.



Yöresel yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte, öğrenciler arasında çay tadımı yarışması yapıldı. Etkinlikte, Formulaz adı verilen tahta araba yarışları ise büyük ilgi gördü. Erkekler ve kadınlar kategorisinde çok sayıda öğrenci, kampüste yarışarak heyecanlı anlar yaşadı.