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18 Haziran 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 12:00:00

Üniversite sınavına 42. kez girdi

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Samsun'da yaşayan 60 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 42'nci kez üniversite sınavına katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 42'nci kez üniversite sınavına katıldı. Bugüne kadar katıldığı sınavlarda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans programlarında kamu yönetimi, işletme yönetim ve organizasyon, turizm otelcilik, ilahiyat ile Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünü bitiren Topçuoğlu, on yıl vekil sınıf öğretmenliği, 13 yıl vekil İngilizce öğretmenliği, 4 yıl da özel sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verdikten sonra emekli oldu.

Etiketler : samsun üniversite sınavı adem topçuoğlu
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