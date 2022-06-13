Üniversite sınavı yaklaşırken kaygı belirtilerine dikkat edin

Uzman Psikolog Beste Çokaygil, yaklaşan üniversite sınavıyla birlikte öğrencilerde oluşan sınav kaygısının "bulantı, terleme, tuvalete sık çıkma, titreme, kalp çarpıntısı" gibi fiziksel ya da "ders çalışmama isteği, ders çalışmayı erteleme, sınavla ilgili sorulara yanıt vermeme, dikkat eksikliği, odaklanma" gibi psikolojik belirtileri olduğuna dikkat çekti. Psikolog Çokaygil, anne babalara, çocuklarında bu belirtileri görmeleri halinde uzman yardımı almalarını tavsiye etti. Sınav hazırlığı yapılan dönemde yaşanabilecek kaygının, birçok probleme neden olabileceğini belirten Uzman Psikolog Çokaygil, "Kaygı zaman zaman hepimizin hayatında oluşan kaçınılmaz bir duygudur. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla beraber gençlerde de sınav kaygısı artmaya başladı. Sınav kaygısı, öğrenilen bilgilerin sınav esnasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olabilir. Bu da başarının düşmesine yol açabilir" sözleriyle anne babaları uyardı. Yanlış ders çalışma alışkanlığı, zamanı doğru yönetememe, aile ve sosyal çevre baskısı, gerçekçi olmayan beklentiler, başarısızlık korkularının, sınav kaygısını oluşturan en önemli etkenler arasında olduğuna dikkat çeken Psikolog Çokaygil, "Gençlerin sınav başarısı ile hayattaki başarıyı eşdeğer olarak düşünmeleri sınav kaygısını etkileyen en önemli nedenlerden birisidir" dedi.