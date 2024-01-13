Üniforma için 7 yılda 14 ameliyat
Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan Abubekir Durmuş, 14'üncü ameliyatıyla baş ağrılarından kurtuldu.
Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada 2017'de teröristlerin yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan Abubekir Durmuş, 14'üncü ameliyatıyla baş ağrılarından kurtuldu. 3 kez göz, 1 mide, 1 safra kesesi ameliyatı olan gazi, beyninden de 9 ameliyat geçirdi.
Vatan aşkıyla yaşama tutunan Durmuş, kafatasında göçük, gözlerindeki görme bozukluğu, felce rağmen, mesleğe dönme sevgisinden vazgeçmedi. Gazi Durmuş, "Mesleğe dönüp o şerefli üniformaları giymek, tekrardan bayrağımızın altında o mücadeleyi vermek hayallerimi süslüyor" dedi. Gaziyi evinde ziyaret eden Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir de Durmuş'un çok ağır operasyonlar geçirdiğini belirtti. Demir, şunları kaydetti:
"Abubekir ile ilk tanıştığımız zaman acılar içindeydi ama o haliyle namazlarını kılabiliyordu. O dönemde bizi çok duygulandırmıştı. Şu haliyle de vatan için gözünü, ayağını, vücudundan bir parça veren gazimizin, vatan millet aşkı için o üniformayı giymek istemesi bizim için çok önemli bir şey. Abubekir'in camiamızda yeri çok başka. Daha iyi göreceğiz. Daha sağlıklı göreceğiz."