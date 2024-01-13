Üniforma için 7 yılda 14 ameliyat

Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada 2017'de teröristlerin yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan Abubekir Durmuş, 14'üncü ameliyatıyla baş ağrılarından kurtuldu. 3 kez göz, 1 mide, 1 safra kesesi ameliyatı olan gazi, beyninden de 9 ameliyat geçirdi.

Vatan aşkıyla yaşama tutunan Durmuş, kafatasında göçük, gözlerindeki görme bozukluğu, felce rağmen, mesleğe dönme sevgisinden vazgeçmedi. Gazi Durmuş, "Mesleğe dönüp o şerefli üniformaları giymek, tekrardan bayrağımızın altında o mücadeleyi vermek hayallerimi süslüyor" dedi. Gaziyi evinde ziyaret eden Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir de Durmuş'un çok ağır operasyonlar geçirdiğini belirtti. Demir, şunları kaydetti:

"Abubekir ile ilk tanıştığımız zaman acılar içindeydi ama o haliyle namazlarını kılabiliyordu. O dönemde bizi çok duygulandırmıştı. Şu haliyle de vatan için gözünü, ayağını, vücudundan bir parça veren gazimizin, vatan millet aşkı için o üniformayı giymek istemesi bizim için çok önemli bir şey. Abubekir'in camiamızda yeri çok başka. Daha iyi göreceğiz. Daha sağlıklı göreceğiz."