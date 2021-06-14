UMUTLARI ÇALDILAR VİCDANSIZLAR AĞLATTI

Eskişehir'de topladıkları mavi kapaklarla 500'ün üzerinde engelli bireye tekerlekli sandalye sağlayan işçi emeklisi Halit Aydoğan ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş'ın evlerinin önündeki 30 çuvaldaki mavi kapaklar çalındı.



Topladıkları yaklaşık 160 mavi kapağın çalınmasıyla gözyaşlarına hakim olamayan Halit Aydoğan, "Bir engelli kardeşimizin yüzünü güldürmekten mahrum kaldığım için üzgünüm" dedi. Polis kapakların bulunması için çalışma başlattı.

Halit Aydoğan "O kapaklarla 1 tekerlekli sandalye alabilirdik" dedi.