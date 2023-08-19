Umut veren hastane duvarları

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gelen gönüllüler, çocukların korkularını yenmeleri için hastane duvarlarını çizgi film karakterlerinin de bulunduğu çeşitli görsellerle donattı. Gönüllü Neslihan Kuş, "Çocuklar hastaneye hem tedavi olacakları hem de deprem nedeniyle tedirgin giriyor. Ancak ağlayarak hastaneye giren çocukların gülerek çıktığını ya da dikkatlerinin dağıldığını gözlemliyoruz" dedi.

