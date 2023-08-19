VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den BMBG'nin KKTC'deki müdahalesine kınama
CHP'de koltuk krizi sürüyor! Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Atatürk'ün arkasına saklanmayın
Milli para okçulardan Avrupa'da büyük başarı: 3'ü altın 4 madalya
Yunanistan'ın ittiği 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bıçak parası isteyince yakalandı: 'Rüşvet tarifesi' ortaya çıktı
FIFA Kadınlar Dünya Kupası sahibini buluyor
19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:15:00

Umut veren hastane duvarları

ABONE OL

Depremlerden etkilenen Malatya'ya gelen gönüllüler, çocukların korkularını yenmeleri için hastane duvarlarını çizgi film karakterlerinin de bulunduğu çeşitli görsellerle donattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gelen gönüllüler, çocukların korkularını yenmeleri için hastane duvarlarını çizgi film karakterlerinin de bulunduğu çeşitli görsellerle donattı. Gönüllü Neslihan Kuş, "Çocuklar hastaneye hem tedavi olacakları hem de deprem nedeniyle tedirgin giriyor. Ancak ağlayarak hastaneye giren çocukların gülerek çıktığını ya da dikkatlerinin dağıldığını gözlemliyoruz" dedi.

Etiketler : malatya deprem hastane gönüllü
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX