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16 Kasım 2023 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 07:30:00

Umut olan kurtuluş

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Samsun'da Kübra (27) ve Davud (27) Alkan çiftinin gebeliğin 26. haftasında 500 gram ağırlığında dünyaya gelen Nisan bebeği, yoğun bakımda geçirdiği 90 günlük tedavinin ardından ailesine kavuştu. Alkan çifti, prematüre bebeklerini kucaklarına almayı bekleyen ailelere umutlarını kaybetmemelerini gerektiğini söyledi.

Medical Park Samsun Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak, "Dünyaya gelen her 10 bebekten biri prematüre olarak doğmaktadır. Bu bebeklerin 3'te 2'si yüksek riskli grupta yer almaktadır. Prematüre bir hastalık değildir. Doğru ellerde, doğru kişilerde, doğru hastanelerde doğru ekipman ile bakılmayan prematüreler ömürleri boyunca taşıyabilecekleri birçok hastalığa sebep olmaktadır. Nisan Alkan ise 500 gram dünyaya gelmişti. Şimdi 5 kiloluk bir bebek olarak hayatını sürdürüyor. Herhangi bir komplikasyonumuz olmadan inşallah onu sağlıklı bir insan haline getireceğiz. Çok yüksek riskli dediğimiz bin gramın altındaki bebekler bile artık herhangi bir sakatlık olmaksızın yüzde 80'ler oranında sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. Mortalite oranlarımız çok azaldı. Sakatlıkla, hastalıkla hayatta kalım oranlarımız da çok azaldı. Bunların sebepleri ise deneyimli bir ekip ve prematüre bir bebeğin ekipmanlarını karşılayacak ekipmanlardır" dedi.

"UMUTLARINI KAYBETMESİNLER"

Bebeğin annesi Kübra Alkan, "Sürecimiz bol dualı ve süt sağmalı geçti. Yorucu ve zor bir süreçti. Sonu güzel oldu" diye konuştu.

Baba Davut Alkan, "Kesinlikle umutlarını kaybetmemeleri lazımdır. Ailelerin doktorlarına güvenmeleri lazımdır. Rüyalarımıza girecek kadar zor bir süreçti ama şükürler olsun bebeğimizi kucağımıza aldık" şeklinde konuştu.

Etiketler : samsun prematüre bebek yenidoğan
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