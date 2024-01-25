Umut mektubu

EKİM AYI SONUNDA GERÇEKLEŞTİ



Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Ezgi Korkmaz'ın kan kanseri kuzeninin çocuğu için verdiği kan örneği, 9 yıl sonra 12 yaşındaki başka bir çocuğa umut oldu. Korkmaz, 9 yıl sonra kendisine gelen telefonla, küçük bir çocuğun hayatına dokunmayı başardı. 12 yaşındaki çocuk geçtiğimiz Ekim ayı sonunda ilik nakli olarak sağlığına kavuştu. Korkmaz ilik nakli olan çocukla tanışacağı günü bekliyor.

İKİ YIL SONRA YÜZYÜZE GELECEKLER

Ezgi Korkmaz, hiç tanımadığı birisi ile kanının yüzde yüz uyumlu olduğunu öğrenmenin çok farklı bir duygu olduğunu ifade ederken, iliğini vererek hayatına dokunduğu çocuk ile 1 yıl sonra Sağlık Bakanlığı aracılığı ile mektuplaşarak tanışacaklarını anlattı. Korkmaz, "Çocuğun sağlık sürecinden dolayı 1 sene sonra Sağlık Bakanlığı aracılığıyla mektupla ulaşabileceğiz. 2 sene sonra da inşallah yüz yüze görüşebiliriz" diye konuştu.

'HİÇ CAN YAKICI DEĞİL'



Ezgi Korkmaz ilik bağışçısı olduğu sürecin ağrılı ya da yan etkili olup olmadığı ile ilgili, "Hiçbir acı yok sadece ilik naklinden birkaç gün önce aşılama oluyor, iliklerin kana karışabilmesi için. Daha sonra verilen tarihte hastanede oradaki görevli arkadaşlar alıyor. Herhangi bir ağrı olmuyor" diyerek korkulacak bir durum olmadığını anlattı.