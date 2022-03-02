‘Umut ışığı' doğdu

Iraklı Türkmen Zianah Al Wahab, Ankara'da tüp patlaması sonucu çöken Onbirler Apartmanı'nda eşiyle iki çocuğunu kaybetti. Feci patlamadan karnındaki bebeği ile ağır yaralı kurtarılan genç kadın şimdilerde, yeni doğan bebeğiyle teselli oluyor.



ÖLEN EŞİNİN ADINI YAŞATACAK

Ankara'nın Keçiören İlçesi Kızlarpınarı Caddesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nın giriş katında, 18 Kasım 2021'de mutfak tüpünden kaynaklanan patlamada bir kısmı çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan Iraklı Türkmen aileden Muhammed Kılı ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Anne Zianah Al Wahab ise hastanedeki tedavisinin ardından yanına yerleştiği amcasının evinde bebeğinin dünyaya gözlerini açacağı günü bekledi. Beklenen gün geldi ve Anne Al Wahab, yeni doğan çocuğuna olayda hayatını kaybeden eşi Muhammed Kılı'nın ismi verdi.

PATLAMA ANINI UNUTAMIYOR

Anne Al Wahab ve Muhammed bebek, Mamak'ta bir gecekonduda yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen, hayata tutunarak acılarını geride bırakmaya çalışıyor. O gece çocukları 5 yaşındaki Husame ile 2 yaşındaki Melek'e su getirmek için mutfağa gittiği anda patlamanın olduğunu anlatan kadın, "Kocam işten geldikten sonra çocuklarla oynayıp uyudu. Onlar uykudayken evimiz patladı. O zamanlar yedi aylık hamileydim" dedi. Al Wahab, dünyaya gözünü açan bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu, onunla teselli bulduğunu söyledi.

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