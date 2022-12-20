Umut hasadı

İzmir Seferihisar'da 2018 yılında 284 dönümlük arazide kurulan çiftlikte, başta mandalina olmak üzere nar, zeytin, kayısı, şeftali, incir, armut, ayva, hünnap ile beraber 12 bine yakın ağaç ve 150 üzüm bağı yer alıyor. Çiftlikte yetişen ürünler ise iyileşen gençler, onların aileleri ve gönüllülerce toplanıyor. Seferihisar'ın meşhur satsuma mandalinaları, lösemili ve kanserli çocuklarla buluşturulurken, dezavantajlı bölgelerdeki okullara da dağıtılıyor. Satışa sunulan mandalinalardan elde edilen gelir ise hastaların tedavi ihtiyacı için harcanıyor. Vakfın gıda laboratuvarlarında analiz edilen ürünlerde herhangi bir katkı maddesi ise bulunmuyor. Kanseri yenerek yeni hayatlarına 'merhaba' diyen gençler de bu hasat etkinliklerinde bizzat yer alıyor. Gençler, kendileriyle aynı süreçlerden geçen kardeşlerine özenle yetiştirdikleri mandalinaları dalından koparıp ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.



"GÖNÜL BORCUM VAR"



İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki Kaan Balkan da hasatta yer alan iyileşmiş gençlerden biri. Vakıf ile yollarının 2017 senesinde kesiştiğini söyleyen Balkan, "Hastanede yatarken çok zor bir süreçten geçiyordum. Ailecek zor bir durumdaydık. Hastaneyi ziyaret eden vakıf yetkilileri, kurumdan bahsetti ve kayıt olmak istedik. Süreç içerisinde hem maddi hem de manevi destekler gördük. Ben de iyileştikten sonra çok sayıda etkinliğe katıldım. Bir süredir de mandalina bahçesinde hasat yapıyorum. Hasat günleri çok güzel geçiyor. Güzel bir doğada, temiz havada sabah yürüyüşü yaparak mandalinaları topluyoruz. Ardından paketleme yapıyoruz. 'Benden artık geçti, elimi bu işlerden çekeyim' demiyorum. Buraya bir gönül borcum var ve her etkinliğe katıldığımda çocukların ve ailelerin gülümsemesine vesile oluyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

"GÖNÜLLÜ GELİYORUM"

19 yaşındaki iyileşmiş genç Bedirhan Ayvar ise "2014 senesinde tanımı aldım. Hastanede yatarken vakıf ile tanıştım. İyileştikten sonra da bağlarımız kopmadı. Her sene mandalina hasadı yapıyoruz. İyileşmiş bir genç olarak buraya gönüllü olarak geliyorum. Bu vakfın yeri benim için ayrı. Bunu kelimelerle anlatamıyorum. Bu yüzden katkı sunmak istiyorum. Topladığımız mandalinaları hasta çocuklara ve ailelerine yollarken bizim için duygusal bir süreç oluyor" diye konuştu.



"KATKI MADDESİ İÇERMİYOR"

Vakfın Ege merkez ofisi halkla ilişkiler yetkilisi Tülin Tunca Yüce de çiftlik hakkında şu bilgileri verdi: "Biz her zaman kanserin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguluyoruz. Kanser vakaları oldukça arttı ve bundaki tek etken genetik faktörler değil. Sağlık gıdaya ulaşım da azaldı. Bu noktada sağlıklı beslenmeyi vurgularken bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiğinin farkındaydık. 2018 yılından beri var olan bu çiftlik, aslında bizim söylediklerimizin bir özetidir. Bu çiftlikte doğal mandalinalarımızı yetiştiriyoruz. Zirai ilaç kalıntısı olmayan, cisimlere parlaklık veren parafin maddesi içermeyen sağlıklı mandalinaların hasadını, personel ve gönüllülerin yanı sıra iyileşmiş gençler ve aileleri yapıyor. Buradaki amacımız, sağlıklı mandalinaları insanların tüketimine açık hale getirmek."

