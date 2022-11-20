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20 Kasım 2022 Pazar 20:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 20:30:00

Umuduyla'yeniden' doğdu

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7 ay boyunca yatağa bağımlı yaşanan Almina umudu sayesinde yeniden adım atmaya başladı. 21'inci yaş gününü hastanede kutlayan genç kız 'Yeniden doğdum, ikinci hayat ikinci şans' dedi.

7 ay boyunca yatağa bağımlı yaşanan Almina umudu sayesinde yeniden adım atmaya başladı. 21'inci yaş gününü hastanede kutlayan genç kız 'Yeniden doğdum, ikinci hayat ikinci şans' dedi.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLIYDI

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Maliye Bölümü'nde öğrenim gören Almina Aydemir, 22 Mart'ta 4 arkadaşıyla otomobille gezerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. 70 gün yoğun bakımda kalan ardından solunum cihazına bağlı tedavi gören Almina 7 ay bağlı yaşadığı yatağa Ekim ayında veda etti.

FİZYOTERAPİ TEDAVİSİ GÖRDÜ

Fizyoterapi sayesinde yeniden ayağa kalkan Almina'yı annesi Nezahat Kelleci bir an olsun yalnız bırakmadı. Konya Numune Hastanesi Palyatif servisinde çalışan doktor ve hemşireler diğer hastalarla birlikte 21'inci yaş gününü de Almina Aydemir'e doğum günü sürprizi hazırladı. Almina 'Yeniden doğdum' dedi.

Anne Nezahat Kelleci, "Altını bezledik, şırıngayla besledik. O beni ben onu görünce umut verdik birbirimize" dedi.

Etiketler : almina aydemir konya selçuk üniversitesi
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