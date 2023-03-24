Umudun öğretmenleri oldular

Hatay'da çocukların diğer illerdeki akranlarından geri kalamaması için Türkiye'nin dört bir yanından kente gönüllü olarak gelen öğretmenler, çadır ve konteyner kentlerde oluşturulan sınıflarda "her yerde ve şartta eğitim" parolasıyla eğitim desteği sunuyor. Öğretmenler Hatay Stadyumu yakınında kurulan çadır kentte "Umut Sınıfı" adı verilen derslikte bir araya geldiği öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

