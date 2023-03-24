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24 Mart 2023 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 14:23:00

Umudun öğretmenleri oldular

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Hatay'da kente gönüllü olarak gelen öğretmenler, çadır ve konteyner kentlerde oluşturulan sınıflarda "her yerde ve şartta eğitim" parolasıyla eğitim desteği sunuyor.

Hatay'da çocukların diğer illerdeki akranlarından geri kalamaması için Türkiye'nin dört bir yanından kente gönüllü olarak gelen öğretmenler, çadır ve konteyner kentlerde oluşturulan sınıflarda "her yerde ve şartta eğitim" parolasıyla eğitim desteği sunuyor. Öğretmenler Hatay Stadyumu yakınında kurulan çadır kentte "Umut Sınıfı" adı verilen derslikte bir araya geldiği öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

Etiketler : hatay gönüllü öğretmen çadır kent öğrenci

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