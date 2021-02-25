Umudun hırsızları

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen 46 kişilik ilaç çetesi çökertilirken, kanser hastalarının umutlarının nasıl çalındığı da ortaya çıktı. Bursa'da özel bir hastanede biyolog olarak çalışan Veli Temel ve İsmail Eren'in kemoterapi gören kanser hastalarına vermeleri gereken ilaçları, tıbbi eldivenlerin içine gizleyip çalarken, serumlara ağrı kesici ve vitamin enjekte ettikleri tespit edildi.

OTOBÜSLERDE ÖZEL ZULALAR



İlaçların hastaneden dışarı çıkarılması kameraya yansırken, şüphelilerin dolabından da 58 kutu ilaç çıktı. Temel ve Eren'in hastanedeki ilaçları çaldığı ana ait güvenlik kamerası görüntülerine AKŞAM ulaştı. Zanlıların yakalanmamak için de yolcu otobüslerinde özel zulalar tasarlatıp, sevkiyat başına da 350 dolar ücret verip, hasta ve hastalardan çalınan ilaçları adresine ulaştırdığı öğrenildi.

KARGODAN KANSER İLACI ÇIKTI



Kan donduran olay, Ekim ayında İstanbul'dan Ankara'ya gönderilen kargonun iz sürülmesiyle ortaya çıktı. İçinden kanser hastalarının tedavisinde kullanılan 450 bin lira değerindeki 116 kutu ilaç çıkan kargonun izini süren ekipler, Bursa'da özel bir hastanede biyolog olarak çalışan İsmail Eren ve Veli Temel'in ismine ulaştı.

İLAÇ DAĞITIM AĞI KURMUŞLAR



İhbarda adı geçen Yusuf Ülkü, Cevat Elçi ve Melih Karademir'i mercek altına alan polis, söz konusu zanlıların yolcu otobüsleri ve kargo şirketlerini kullanarak, Adana İstanbul'a: buradan da Türkiye'nin dört bir yanına gidecek şekilde bir ilaç dağıtım ağı oluşturduğu tespit edildi. Zanlıların yakalanmamak için de yolcu otobüslerinde özel zulalar tasarlatıp, sevkiyat başına da 350 dolar ücret verip, hasta ve hastalardan çalınan ilaçları adresine ulaştırdığı öğrenildi.

12.5 MİLYON LİRALIK VURGUN



Mali Büro Amirliği ekipleri, 19 Şubat'ta düğmeye bastı; Adana merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Van, Osmaniye ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi; Yusuf Ülkü, Cevat Elçi, Melih Karademir, İsmail Eren ve Veli Temel'in de aralarında bulunduğu 8'i kadın 46 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Zanlıların kendi aralarındaki para transferinin de 12 milyon 523 bin 111 lira olduğu belirlendi.

KANSEROJEN MADDE VARDI ALDIM



Veli Temel, emniyetteki sorgusunda; "Evet, o ilaçları ben aldım. Çünkü bu ilaçlar bozuktu ve içeriğinde de kanserojen içerikli olduğunu düşündüğüm maddeler vardı. Bunları kanser hastalarına vermek istemedim" diye kendini savunurken, İsmail Eren de; "İlaçları dolabıma kim koydu bilmiyorum. Biri bana kumpas kuruyor" dediği öğrenildi. Olayla ilgili hazırlanan hastane raporunda da ilaçlarda herhangi bir kanserojen madde olmadığı da ortaya konuldu.

TUTUKLANDILAR



Şüpheliler arasında yer alan biri kadın 9 kişi, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı; Veli Temel, İsmail Eren, Cevat Elçi, Melih Karademir ve Yusuf Ülkü ile birlikte 3 doktor, 3 eczacı toplam 18 kişi tutuklandı. Zanlılardan 18'i 'adli kontrol' şartıyla; biri de savcılıktaki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Bu arada biyologlar Temel ve Eren'in hastanedeki ilaçları çaldığı ana ait güvenlik kamerası görüntülerine de AKŞAM ulaştı.

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