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03 Kasım 2022 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 20:00:00

Umudun bebekleri

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Karnından yapışık 5 aylık Siyam ikizi Safa ve Şifa ameliyatla kendi bedenlerine kavuştu. Manisa'da, prematüre dünyaya gelen ikizlerden Aren öldü, ikizi Arden 130 gün sonra hayata tutundu.

AYRILARAK YENİDEN DOĞDULAR

Cezayir'den 10 ay önce Türkiye'ye getirildiklerinde 5 aylık olan yapışık Siyam ikizi Safa ve Şifa yüzleri birbirine bakar şekilde doğdu. Göğüs ön duvarından karınlarına kadar yapışıktılar. Kalp zarları ve karaciğerleri yapışık, göğüs ve kaburga kemikleri eksikti. Şifa'nın hidrosefali nedeniyle beyninde sıvı birikiyor, kafası büyüyordu. Acıbadem Atakent Hastanesi'nde 6 aylık hazırlık sürecinin ardından Safa ve Şifa, 9 saatlik ameliyatla birbirinden ayrıldı.

Ameliyat sonrası 4 aylık tedavi süreci tamamlanan ve şimdi 15 aylık olan siyam ikizi Safa ve Şifa kendi bedenlerine kavuşmuş olarak dün taburcu edildi.

Ahmet ve Seda Aykıran çifti, "Bir eksiğimizde buruk mutluluk yaşıyoruz" dedi.

AİLENİN BURUK MUTLULUĞU

Manisa'da yaşayan Seda Aykıran (27) 24 haftalık hamileyken rahatsızlanınca ikizleri, sezaryenle alındı. Prematüre olarak dünyaya gelen ikizlerden 690 gram doğan Aren, 5 gün hayatta kalabildi. 710 gram olarak doğan Arden ise 130 gün boyunca gördüğü yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Aykıran çifti, şu an 3 kilo 250 gram olan Arden'i kucaklarına almanın mutluluğunu ve kaybettikleri Aren'in acısını aynı anda yaşadı.

Etiketler : siyam ikizi prematüre ikiz
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