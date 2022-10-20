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20 Ekim 2022 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 20:00:00

Umuda yolculuk

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Van'da 4 öğrencili bir köyde öğretmenlik yapan Cihan Yakut, mesafelere meydan okuyor. Eski görev yeri Daldere Köyü'nde öğretmensiz kalan 6 yaşındaki Zilan'a okuma yazma öğretmek için her hafta sonu 5 kilometre yolu dağların arasından yürüyor.

'BIRAKMA BENİ' DİYE AĞLADI

Van'ın Gevaş ilçesine 5 yıldır öğretmenlik yapan Cihan Yakut, bu yıl 4 öğrencisi bulunan Kardeşler mezrasındaki ilkokulda görevlendirildi. İlçeye 80 kilometre mesafedeki Kardeşler mezrasında kalan ve öğrencilerine en iyi eğitimi verebilmek için çaba gösteren fedakar öğretmen, önceki görev yerinde okula gidemeyen ve kendisine 'Bırakma beni' diye yalvaran 6 yaşındaki Zilan Patır'ı unutmadı.

Öğretmen Cihan Yakut, "İki mahalle arasında kara yoluyla 10 kilometreye yakın mesafe var ancak bu mesafe dağ yolu ile çok kısalıyor. Ben de her hafta sonu birçok riski göze alarak, Zilan için Doruklu mezrasına kadar yürüyorum. Söz verdim ve sözümü de tutuyorum" dedi.

OKULUN TÜM İŞLERİNİ YAPIYOR

Mezradaki tek öğrencinin eğitimden geri kalmasına gönlü el vermeyen öğretmen, gönüllü olarak her hafta sonu 5 kilometre yürüyerek Zilan'ın bulunduğu mezraya geliyor, küçük öğrencisine evlerinde özel eğitim veriyor. Araç olmadığı için iki mezra arasını yürümek zorunda kalan, bu nedenle dağ yollarını kullanarak mesafeyi kısaltan Cihan Öğretmen, görevli olduğu okulun temizlik ve bakım işlerini de kendisi yapıyor.

KÖYÜN SON İKİ ÖĞRENCİSİ

Isparta merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Güneyce köyünün nüfusu 330'a kadar düştü. Tek sınıflı Güneyce İlkokulu'nda da öğrenci sayısı, her geçen gün azaldı ikiye kadar düştü. Bu yıl okula başlayan Fatma Gülsüm Yavuz ile 4'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Karaboğa, aynı sınıfta birlikte ders görüyor. Girişine '1-A' ve '4-A' yazılı tek sınıfta, yan yana konulan 2 sırada oturan Fatma Gülsüm ve Nisanur, köye atanan ilkokul öğretmeni ile ders yapıyor.

Etiketler : van köy öğretmen cihan yakut
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