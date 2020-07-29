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29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:13:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:13:00

Ümraniye Belediyesi, camilere Kabe kokusu sıkarak bayrama hazırladı

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Ümraniye'deki tüm camiler Ümraniye Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından temizlendi. Belediye, "Camiler Kabe kokusu sıkarak bayrama hazırlandı" açıklamasını yaptı.

Ümraniye’de bulunan tüm camiler bayram öncesinde Ümraniye Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından temizlendi. Belediye yaptığı açıklamada tüm camilere Kabe kokusu sıkılarak Kurban Bayramı’na hazır hale getirildiğini duyurdu.

Ümraniye Belediyesi bünyesinde bulunan cami temizlik ekipleri, bayram öncesinde ilçedeki camilerde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Selim Abiş, “Bizim zaten rutin olarak bir programımız var 145 cami ve iki tane cem evi ile ilgili. Aylık programımız var ve rutin olarak camilerin ve cem evlerinin bütün genel temizliğini yapıyoruz. Cam, çerçeve, mihrap, kürsü, avize, halı yıkaması başta olmak üzere tuvalet ve şadırvanlara kadar komple bir temizlik yapıyoruz” dedi.

Kurban Bayramı öncesinde bu çalışmaların sürdüğünü belirten Selim Abiş, “Camilerde ilaçlama ve dezenfektanın dışında Kabe kokumuz var, özel bir kokumuz. Camilere bu kokuyu sıkıyoruz. Bu koku da yaklaşık on gün etkili oluyor” şeklinde konuştu.

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