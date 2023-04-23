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23 Nisan 2023 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 14:45:00

UMKE ve 112 gönüllülerinin özel mesaisi

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Düzce'den deprem bölgesine görevlendirilen UMKE ve 112 ekipleri, Ramazan Bayramında Gaziantep Nurdağı'nda ki depremzede çocuklar için düzenlenen organizasyonda, çocuklarla bayramlaştık.

Düzce'den deprem bölgesine görevlendirilen UMKE ve 112 ekipleri, Ramazan Bayramında Gaziantep Nurdağı'nda ki depremzede çocuklar için düzenlenen organizasyonda, çocuklarla bayramlaştık. Bayram harçlığı verdiler, oyunlar oynadılar, çocukların yüzlerini güldürdüler. Sağlık ekipleri çocuklarla birlikte adeta çocuk oldular. Bir an olsun minik yüreklerin yaşadığı tramvayı unutturdular, hoşça vakit geçirdiler.

Etiketler : düzce deprem umke acil bayram ramazan bayramı
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