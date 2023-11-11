Ulu önderi gördüğü günü unutamıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925 yılında Şapka İnkılabı için Kastamonu'ya geldiği günü, 105 yaşındaki Huriye Kastamonulu unutamıyor. 4 çocuğu ve 9 torunu olan Huriye Nine, "Herkes 'Çok yakışıklı' demişti. Kurtardı her yeri, 'Atatürk'ümüz ölmesin' diye el çırptık. Memleketimize geldi diye sevindik. Atatürk'ü gördüğüm için çok seviniyorum. Atatürk'ü gördüğüm günü unutmuyorum. Gözümün önüne geliyor. Rüyama bile giriyor, Allah biliyor" dedi.