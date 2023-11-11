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11 Kasım 2023 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 08:00:00

Ulu önderi gördüğü günü unutamıyor

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Atatürk'ün Şapka İnkılabı için Kastamonu'ya geldiği günü, 105 yaşındaki Huriye Kastamonulu unutamıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925 yılında Şapka İnkılabı için Kastamonu'ya geldiği günü, 105 yaşındaki Huriye Kastamonulu unutamıyor. 4 çocuğu ve 9 torunu olan Huriye Nine, "Herkes 'Çok yakışıklı' demişti. Kurtardı her yeri, 'Atatürk'ümüz ölmesin' diye el çırptık. Memleketimize geldi diye sevindik. Atatürk'ü gördüğüm için çok seviniyorum. Atatürk'ü gördüğüm günü unutmuyorum. Gözümün önüne geliyor. Rüyama bile giriyor, Allah biliyor" dedi.

Etiketler : mustafa kemal atatürk şapka inkılabı kastamonu
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